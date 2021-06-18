Финансовые новости
- |
- 18.06.21
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на бензин 18 июня стабилизировались
15:59 18.06.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 18 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз стабилен.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,37 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,31 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,72 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,58 гривен за литр (0,00 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Транша МВФ по программе stand-by больше не будет. Переговоры о новой программе будут, когда «приспичит» – Данилюк
|МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
|Два плана Банковой. Зачем Зеленский делает из Байдена своего должника
|Выгоревшая трава и видео с «Буком»: новые факты о сбитом MH17
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на бензин 18 июня стабилизировались
|Число умерших в Украине в апреле-2021 к апрелю-2020 выросло на 48,5% – Госстат
|ОАСК остановил действие предписания НАПК об увольнении Витренко из «Нафтогаза»
|Цены на нефть 18 июня замедлили темпы падения
|Транша МВФ по программе stand-by больше не будет. Переговоры о новой программе будут, когда «приспичит» – Данилюк
|Галущенко: 90% энергоблоков ТЭС отработали свой ресурс
Это интересно
|Китайская орбитальная станция приняла первых космонавтов
|Google грозит больше антимонопольных разбирательств
|Lincoln анонсировал первый электромобиль и полный отказ от традиционных моторов
|В Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроники
|Nissan решил судьбу Skyline
|Тиму Куку не понравилась инициатива Евросоюза, которая может заставить Apple открыть iPhone для сторонних приложений
|80% компаний, заплативших вымогателям, подвергаются повторным кибератакам