Нефть 18 июня продолжает дешеветь на дорогом долларе

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром, продолжая падение, начатое накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,82%, до 72,48 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 70,52 доллара.

Накануне нефть подешевела более чем на 1%, а вечером ценовое снижение превышало 3%. Это преимущественно было вызвано ростом курса доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом аналитики полагают, что снижение цен на нефть - временное явление. "Бычьи настроения для нефти остаются актуальными. Долгосрочные игроки должны использовать это падение и любые другие сегодняшние краткосрочные скачки цены вниз, чтобы увеличить запасы нефти и отразить по-прежнему позитивные среднесрочные перспективы", - отметил аналитик Oanda Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг Ирана. Накануне МИД страны заявил, что ядерное соглашение "ближе, чем когда-либо", однако остаются некоторые вопросы. Инвесторы ожидают "возвращения" иранской нефти на рынок после этого, что повысит совокупное её предложение.