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Цены на бензин 17 июня возобновили рост, автогаз дешевеет
16:52 17.06.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 17 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Автогаз дешевеет.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,37 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,31 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,72 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,58 гривен за литр (-0,02 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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