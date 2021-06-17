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Импорт растворителей для производства бензина превысил 50 тысяч тонн, побив новый рекорд, – А-95
13:19 17.06.2021 |
Импорт октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090) в январе-мае 2021 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 23,9 до 50,7 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» на основе специального исследования.
В рейтинге получателей лидерами стали группа «БРСМ» - 13,1 тыс. т и компания «Пром Хим» - с 11,2 тыс. т растворителей.
Группа «БРСМ» ввезла напрямую через специмпортера и поставщика топлива в сеть «БРСМ-Нафта», компанию «Катма Груп», 10,5 тыс. т. Еще 2,6 тыс. т было получено через компанию «Планета 2000». В прошлом году группа не осуществляла импорт растворителей, используя для повышения октана в своих смесевых бензинах монометиланилин (ММА) и МТБЭ.
Харьковская «Пром Хим» нарастила поставки почти в 10 раз (1,2 тыс. т за январь-май 2020 года). В числе клиентов импортера - «Альтернатив Энерджи Сорсес Компани» - оператор крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области. Если «БРСМ» завозит исключительно белорусский продукт, то «Пром Хим» - российский.
В Консалтинговой группе «А-95» отмечают, что в мае был установлен новый рекорд поставок растворителей - 11,5 тыс. т, что на 2% выше предыдущего рекорда, зафиксированного в апреле 2021-го (11,3 тыс. т). В целом импорт по этой позиции непрерывно растет с января, когда было ввезено 8,3 тыс. т.
По расчетам Консалтинговой группы «А-95», прямые потери государственного бюджета от использования 50 тыс. т растворителей в кустарном производстве бензинов уже превысили 450 млн грн.
Растворители (код УКТВЭД 3814009090) являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов, - МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта и т.д.. Однако если данные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по «бензиновой» ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным. Это стало возможным после внесения в мае 2020 года специальной правки в Налоговый кодекс Украины.
Впервые о схеме поставок растворителей стало известно в феврале 2021 года. Правительство планировало внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, однако данный законопроект пока даже не зарегистрирован в парламенте.
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