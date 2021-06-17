Стоимость нефти умеренно снижается 17 июня на укреплении доллара

Стоимость нефти умеренно снижается в четверг днем, основным фактором этого выступает укрепление американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.43 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26%, до 74,2 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 72 долларов.

Внимание инвесторов сосредоточено вокруг заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Накануне регулятор принял решение сохранить учётную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, при этом члены комитета допустили вероятность её повышения.

После этого доллар стал укрепляться, что оказывает давление на сырьевые котировки. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается сейчас на 0,75%, до 91,81 пункта. Финансовые долларовые инструменты становятся всё более предпочтительными, а нефть - менее доступной для инвесторов с другой валютой.

"Укрепление доллара и более низкие инфляционные ожидания, а также снижение аппетита к риску на данный момент снизили инвестиционный аппетит к нефти. Нефтяным рынком движут не только фундаментальные факторы, которые в настоящее время благоприятные, но и финансовые инвесторы, покупающие нефть по другим причинам", - считает глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), мнение которого приводит агентство Блумберг.