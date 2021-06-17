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Стоимость нефти умеренно снижается 17 июня на укреплении доллара
14:10 17.06.2021 |
Стоимость нефти умеренно снижается в четверг днем, основным фактором этого выступает укрепление американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.43 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,26%, до 74,2 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 0,21%, до 72 долларов.
Внимание инвесторов сосредоточено вокруг заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Накануне регулятор принял решение сохранить учётную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, при этом члены комитета допустили вероятность её повышения.
После этого доллар стал укрепляться, что оказывает давление на сырьевые котировки. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается сейчас на 0,75%, до 91,81 пункта. Финансовые долларовые инструменты становятся всё более предпочтительными, а нефть - менее доступной для инвесторов с другой валютой.
"Укрепление доллара и более низкие инфляционные ожидания, а также снижение аппетита к риску на данный момент снизили инвестиционный аппетит к нефти. Нефтяным рынком движут не только фундаментальные факторы, которые в настоящее время благоприятные, но и финансовые инвесторы, покупающие нефть по другим причинам", - считает глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), мнение которого приводит агентство Блумберг.
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