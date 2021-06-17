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Украина за 5 мес. снизила импорт нефти на 29,8%
08:11 17.06.2021 |
Украина в январе-мае 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 29,8% (на 186,281 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 438,869 тыс. тонн.
По данным Государственной таможенной службы, за пять месяцев импортировано сырья на $174,491 млн, что на 22,7% меньше, чем в январе-мае-2020 ($225,689 млн). В т.ч. из Азербайджана - на $174,237 млн, Ливии - на $0,254 млн.
Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,133 млн. Этот объем в марте (но декларация закрыта в начале апреля - ИФ) экспортировал международный трейдер Trafigura. Ресурс был приобретен у АО "Укртранснафта", которая в свою очередь купила его весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.
В январе-мае 2020 Украина не осуществляла экспорт нефти.
Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала 5 млн 826,316 тыс. тонн нефти на $4 млрд 384,387 млн, в 2012 - 1 млн 544,196 тыс. тонн на $1 млрд 232,584 млн, в 2013 - 761,058 тыс. тонн на $630,282 млн, в 2014 - 178,613 тыс. тонн на $146,533 млн, в 2015 - 248,158 тыс. тонн на $89,039 млн, в 2016 - 515,954 тыс. тонн на $173,835 млн, в 2017 - 1 млн 13,359 тыс. тонн нефти на $442,219 млн, в 2018 - 766,832 тыс. тонн на $431,735 млн, в 2019 - 790,628 тыс. тонн на $405,748 млн, в 2020 - 1 млн 245,587 тыс. тонн на $409,167 млн.
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