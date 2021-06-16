Финансовые новости
- |
- 16.06.21
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рост цен на бензин 16 июня остановился
15:55 16.06.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 16 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз дешевеет.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,36 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,30 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,71 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,60 гривен за литр (-0,02 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине
|Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы
|Глава набсовета «Нафтогаза» инициировала отстранение главы правления Витренко из-за предписания НАПК
|Минфин предлагает ввести 20% НДС при продаже банковских драгоценных металлов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина за 5 мес. снизила выручку от экспорта электроэнергии в 2,3 раза
|Кабмин утвердил порядок проверки покупателей земли нотариусами
|ЕБА призвала Раду отклонить "ресурсный " законопроект №5600
|Кабмин отменил конкурсы на должность главы «Укрпошты»
|Рост цен на бензин 16 июня остановился
|Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы
Это интересно
|Китай вывел в космос коммерческого «охотника на астероиды»
|BMW улучшила «заряженные» кроссоверы X3 M и X4 M
|Sony списала долги тысячам музыкантов
|В Норвегии могут ввести налог для владельцев дорогих электромобилей
|Представлена технология зарядки электромобилей за 10 минут для 800 км пути
|Tesla представила быстрейший электрокар в мире
|Слетать с самым богатым человеком на Земле в космос за 28 млн долларов. На аукционе было продано место в корабле New Shepard