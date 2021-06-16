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Автогаз 16 июня дешевеет в регионах
13:17 16.06.2021 |
С 15 на 16 июня розничные цены на сжиженный газ продолжили снижение, преимущественно в региональных сетях АЗС. Средние цены по стране опустились на 2 коп./л, до 15,60 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.
В частности, на 60 коп./л и 10 коп./л автогаз подешевел в сетях Luxwen и Mango, до 15,19 грн/л и 14,97 грн/л соответственно. Сеть Chipo опустила цены в среднем на 6 коп./л, до 15,34 грн/л.
На станциях сети «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской области продукт подешевел на 60 коп./л, до 14,99 грн/л. При этом в Киевской и Сумской областях ценники на «БРСМ» опустились на 10 коп./л, до 15,39 и 15,89 грн/л соответственно.
Моtto снизила цену автогаза на 40 коп./л и на 10 коп./л в Днепропетровской (до 14,88 грн/л) и Киевской областях (до 15,18 грн/л).
Как сообщал enkorr, накануне, 15 июня, СУГ подешевел на станциях консолидированной сети «Привата» и у других операторов, работающих в среднем и эконом-сегментах.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 15 по 16 июня, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,49
|
0,00
|
WOG
|
16,48
|
0,00
|
Авиас
|
14,92
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,92
|
0,00
|
AMIC
|
15,09
|
-0,01
|
Shell
|
15,73
|
0,00
|
SOCAR
|
16,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,62
|
-0,10
|
KLO
|
15,69
|
0,00
|
Параллель
|
16,45
|
0,00
|
Автотранс
|
15,98
|
0,00
|
UPG
|
15,65
|
0,00
|
SUNOIL
|
15,48
|
0,00
|
BVS
|
15,59
|
0,00
|
Chipo
|
15,34
|
-0,06
|
Luxwen
|
15,19
|
-0,60
|
Авантаж 7
|
14,82
|
0,00
|
Marshal
|
15,00
|
0,00
|
Mango
|
14,97
|
-0,10
|
Motto
|
15,23
|
-0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
15,60
|
-0,02
|
|
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