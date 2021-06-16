Автогаз 16 июня дешевеет в регионах

С 15 на 16 июня розничные цены на сжиженный газ продолжили снижение, преимущественно в региональных сетях АЗС. Средние цены по стране опустились на 2 коп./л, до 15,60 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

В частности, на 60 коп./л и 10 коп./л автогаз подешевел в сетях Luxwen и Mango, до 15,19 грн/л и 14,97 грн/л соответственно. Сеть Chipo опустила цены в среднем на 6 коп./л, до 15,34 грн/л.

На станциях сети «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской области продукт подешевел на 60 коп./л, до 14,99 грн/л. При этом в Киевской и Сумской областях ценники на «БРСМ» опустились на 10 коп./л, до 15,39 и 15,89 грн/л соответственно.

Моtto снизила цену автогаза на 40 коп./л и на 10 коп./л в Днепропетровской (до 14,88 грн/л) и Киевской областях (до 15,18 грн/л).

Как сообщал enkorr, накануне, 15 июня, СУГ подешевел на станциях консолидированной сети «Привата» и у других операторов, работающих в среднем и эконом-сегментах.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 15 по 16 июня, грн/л