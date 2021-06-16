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Рост цен на нефть замедлился 16 июня в ожидании данных о запасах в США
13:35 16.06.2021 |
Темпы роста мировых цен на нефть немного замедлились в среду днем в ожидании еженедельных данных по запасам сырья в США от минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.04 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,16%, до 74,11 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 0,14%, до 72,22 доллара. Утром рост цен достигал почти 1%.
Трейдеры ждут, что минэнерго США сообщит в среду о том, что запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 3,29 миллиона баррелей. Данные будут опубликованы после аналогичной статистики Американского института нефти (API), которые показали более сильное снижение - на 8,5 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 3 миллиона.
"Учитывая, что этим летом ожидается сильный рост спроса на нефть, а рост предложения медленнее роста спроса, запасы нефти, вероятно, будут сокращаться быстрее в ближайшие месяцы. Таким образом, мы по-прежнему ждем роста цен в ближайшие три месяца", - сказал агентству Блумберг аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
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