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Розничные сети АЗС 15 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–50 коп./л
13:05 15.06.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 7-10 коп./л, до 14,92 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Николаевской области, где ресурс подешевел на 50 коп./л, до 14,95 грн/л. В некоторых других регионах продукт подешевел на 5-40 коп./л.
Автогаз в сети UPG подешевел на 30 коп./л, до 15,65 грн/л, в сети KLO — на 50 коп./л, до 15,69 грн/л.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, Mango и «Татнефть-АЗС-Украина» снизили цены в среднем на 15-20 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 15 июня составила 15,61 грн/л (-5 коп./л за сутки).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 14 по 15 июня, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,49
|
0,00
|
WOG
|
16,48
|
0,00
|
Авиас
|
14,92
|
-0,10
|
Укрнафта
|
14,92
|
-0,07
|
AMIC
|
15,10
|
0,00
|
Shell
|
15,73
|
0,00
|
SOCAR
|
16,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,72
|
-0,04
|
KLO
|
15,69
|
-0,50
|
Параллель
|
16,45
|
0,00
|
Автотранс
|
15,98
|
0,00
|
UPG
|
15,65
|
-0,30
|
SUNOIL
|
15,48
|
0,00
|
BVS
|
15,59
|
-0,10
|
Chipo
|
15,40
|
-0,20
|
Фактор
|
14,90
|
-0,30
|
Авантаж 7
|
14,82
|
0,00
|
Marshal
|
15,00
|
0,00
|
Mango
|
15,07
|
-0,02
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,42
|
-0,18
|
Motto
|
15,31
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
15,61
|
-0,05
|
|
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