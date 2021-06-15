Розничные сети АЗС 15 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–50 коп./л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 7-10 коп./л, до 14,92 грн/л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Николаевской области, где ресурс подешевел на 50 коп./л, до 14,95 грн/л. В некоторых других регионах продукт подешевел на 5-40 коп./л.

Автогаз в сети UPG подешевел на 30 коп./л, до 15,65 грн/л, в сети KLO — на 50 коп./л, до 15,69 грн/л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, Mango и «Татнефть-АЗС-Украина» снизили цены в среднем на 15-20 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 15 июня составила 15,61 грн/л (-5 коп./л за сутки).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 14 по 15 июня, грн/л