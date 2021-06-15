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АЗС 15 июня подогнали цены под расчеты Минэкономики
12:37 15.06.2021 |
Сегодня, 15 июня, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 15 коп./л и составила 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожал на 31 коп./л — до 29,29 грн/л, а дизельное топливо — на 37 коп/л (27,71 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Такой рост стало результатом корректировки стоимости топлив в соответствие с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 1,08 грн/л, до 28,99 грн/л. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 24-90 коп/л, до 29,99 грн/л и 30,82 грн/л.
SOCAR повысил цену бензинов на 23-90 грн/л, ДТ на 1,5 грн./л — до 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.
В сети KLO все виды топлива подорожали на 70 коп/л: «двойка»— до 29,99 грн/л, «пятерка» — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,59 грн/л.
Дискаунтеры «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цену только бензинов и только на 23-30 коп/л.
Также откорректировали свои цены в сторону увеличения AMIC, Shell, UPG, «УГД» и «Параллель» (см. табл).
Как сообщал enkorr, 14 июня Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,82 грн/литр и дизельного топлива – 22,09 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации топлива в рознице во второй декаде июня. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 29,09 грн/л.
Напомним, 2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензинов и 73 коп./л (с НДС) — к ДТ.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 15 июня, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,49
|
30,82
|
0,90
|
28,99
|
1,08
|
WOG
|
29,99
|
0,24
|
30,82
|
0,90
|
28,99
|
1,08
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,35
|
0,07
|
29,87
|
0,07
|
27,91
|
0,08
|
Shell
|
30,29
|
0,80
|
30,82
|
0,90
|
29,09
|
1,18
|
SOCAR
|
29,98
|
0,23
|
30,82
|
0,90
|
32,48
|
1,50
|
БРСМ-Нафта
|
27,84
|
0,30
|
28,84
|
0,30
|
26,30
|
0,00
|
KLO
|
29,99
|
0,70
|
30,39
|
0,70
|
28,59
|
0,70
|
Параллель
|
29,99
|
0,24
|
32,49
|
1,00
|
29,99
|
1,00
|
Автотранс
|
29,38
|
0,65
|
30,58
|
0,85
|
28,78
|
1,60
|
UPG
|
28,90
|
0,00
|
29,80
|
0,40
|
26,50
|
0,00
|
SUNOIL
|
27,01
|
0,00
|
28,01
|
0,00
|
27,09
|
0,00
|
BVS
|
29,09
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
Chipo
|
28,72
|
0,26
|
29,72
|
0,26
|
27,52
|
0,30
|
Укргаздобыча
|
28,20
|
0,25
|
29,20
|
0,25
|
27,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
27,28
|
0,00
|
28,28
|
0,00
|
25,85
|
0,00
|
Marshal
|
26,70
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
Mango
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Motto
|
27,41
|
0,23
|
28,33
|
0,23
|
26,36
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,36
|
0,15
|
29,29
|
0,31
|
27,71
|
0,37
|
|
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