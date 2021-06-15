АЗС 15 июня подогнали цены под расчеты Минэкономики

Сегодня, 15 июня, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 15 коп./л и составила 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожал на 31 коп./л — до 29,29 грн/л, а дизельное топливо — на 37 коп/л (27,71 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Такой рост стало результатом корректировки стоимости топлив в соответствие с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 1,08 грн/л, до 28,99 грн/л. «Двойка» и «пятерка» обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 24-90 коп/л, до 29,99 грн/л и 30,82 грн/л.

SOCAR повысил цену бензинов на 23-90 грн/л, ДТ на 1,5 грн./л — до 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети KLO все виды топлива подорожали на 70 коп/л: «двойка»— до 29,99 грн/л, «пятерка» — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,59 грн/л.

Дискаунтеры «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цену только бензинов и только на 23-30 коп/л.

Также откорректировали свои цены в сторону увеличения AMIC, Shell, UPG, «УГД» и «Параллель» (см. табл).

Как сообщал enkorr, 14 июня Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,82 грн/литр и дизельного топлива – 22,09 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации топлива в рознице во второй декаде июня. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 29,09 грн/л.

Напомним, 2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензинов и 73 коп./л (с НДС) — к ДТ.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 15 июня, грн/л