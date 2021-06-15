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Нефть продолжает дорожать 15 июня на перспективах роста спроса
08:05 15.06.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают расти на фоне перспектив увеличения спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29%, до 73,07 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 0,31%, до 71,1 доллара за баррель.
На рынке нефти во вторник утром наблюдается положительная динамика, поскольку трейдеры оптимистично настроены относительно спроса на "черное золото" в мире вследствие постепенного снятия ограничений на передвижение.
"Поскольку рынок сосредоточен на восстановлении спроса, в краткосрочной перспективе есть потенциал для его дальнейшего укрепления", - сказал агентству Блумберг глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Group Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
Нефтяные трейдеры также отслеживают перспективы потенциального возвращения официальных поставок иранской сырой нефти на рынок, при этом Тегеран и мировые державы ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года. В то время как замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в выходные подверг сомнению шансы возобновления соглашения перед национальными выборами 18 июня, делегации продолжают работать, пытаясь решить остающиеся проблемы.
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