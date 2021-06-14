Нефть дорожает 14 июня в пределах 1%

Мировые цены на нефть в понедельник днем показывают рост в пределах 1%, поддерживают котировки рисковые настроения фондовых рынков, а также ожидания по восстановлению спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91%, до 73,35 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 0,79%, до 71,47 доллара за баррель.

Нефть дорожает на фоне "позитивной динамики фондовых рынков и относительном отсутствии новостей по нефтяному сектору", считает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), которого цитирует газета Wall Street Journal.

В понедельник фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном были закрыты, а индексы Южной Кореи и Японии завершили торги ростом. При этом индексы Европы в понедельник растут на фоне сильной макростатистики.

Вместе с этим трейдеры продолжают оценивать перспективы по нефтяному спросу на фоне постепенного восстановления экономики и продолжения вакцинации в мире. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало на прошлой неделе в своем ежемесячном докладе, что спрос на нефть превысит уровень до пандемии к концу 2022 года.