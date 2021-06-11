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Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте украинского рынка после небольшой паузы продолжила снижаться
15:52 11.06.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95».
Большинство трейдеров Киевской области говорят о рабочем диапазоне цен на условиях EXW в 22 200-22 500 грн/т, снижение составило в среднем 300 грн/т. Единственное исключение - предложение «Люкс Трейд Ресурс» с Макаровской ГНС: компания «избавляется» от газа по 21 800 грн/т. Аналогичный прайс трейдер выставил на ГНС Привольное, собственном хранилище в Днепропетровской области.
Цены реальных сделок в южном регионе незначительно снизились и колеблются в диапазоне 22 600-23 100 грн/т. В Харьковской области реальные сделки оценивались в районе 22 300-22 800 грн/т, озвученные прайсы - 22 600-23 900 грн/т. В Полтавской области на неделе озвучивался прайс 22 100- 22 800 грн/т, рабочий диапазон по словам трейдеров на около 200-300 грн/т ниже. В Западных регионах цены практически не изменились и остались на уровне 22 000-23 000 грн/т.
Участники рынка сообщают что цены снижаются на фоне избыточного количества предложений, в результате чего сделки заключаются нередко с убытком для продавца. При этом, ощутимого профицита ресурса нет. «Такого нет, как например, в начале года, когда все было залито под крышку. Если избыток и есть, то незначительный, в локальных масштабах», - говорит представитель столичной трейдинговой компании.
По словам другого оператора рынка, на фоне роста котировок и новостей о грядущем росте цен на внутреннем рынке многие компании бросились импортировать газ. «Импортируют все, у кого есть хоть какой-нибудь свободный финансовый ресурс. Вчера просто продавал услуги по транспортировке, сегодня уже сам торгует газом. И таких примеров много, - поделился наблюдениями трейдер. - Наших клиентов ежедневно бомбардируют предложениями в ноль. Кому-то просто нужно быстро слить машину, чтобы не было простоев».
Он считает, что именно резкое увеличение количества мелких импортеров, в том числе, спровоцировало необоснованное падение цен. Среди других факторов называют выход на рынок газа Socar. Украинской офис азербайджанской компании предлагает ресурс «Роснефти» с формулой цены «среднее за июнь значение котировки Argus daf Brest + $45», что эквивалентно на сегодняшний день около 21550 грн/т.
Как сообщал enkorr, «Укргаздобыча» на аукционе 10 июня продала 1 197 т сжиженного газа из выставленных 2 261 т по средневзвешенной цене 21 835 грн/т (-373 грн/т, к торгам 8 июня). В госкомпании также отмечают большое количество предложений
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