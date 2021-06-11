Финансовые новости
- |
- 11.06.21
- |
- 16:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на бензин 11 июня стабилизировались
15:49 11.06.2021 |
Сегодня, 11 июня 2021 года, розничные цены на бензин и дизельное топливо не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. В то же время средняя цена на автомобильный газ снизилась на одну копейку.
Об этом свидетельствуют свежие данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние цены на бензин А-92 составляют 28,20 гривен за литр (0,00), на бензин А-95 - 28,98 гривен за литр (0,00), на дизельное топливо - 27,34 гривен за литр (0,00), на автомобильный газ - 15,66 гривен за литр (-0,01).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Депутаты предлагают реструктуризировать долг Украины перед МВФ. Это диверсия против страны
|Взрослые игры. Как Вирастюка сделали нардепом с перевесом в один голос
|Когда и чем закончится европейский вояж Анатолия Шария — интервью с Евгением Магдой
|Партия Притулы или партия Стерненко: Кто выиграет кастинг на новый «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ГФС проводит обыски в «Нафтогазе» по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн
|J.P.Morgan прогнозирует получение Украиной $3 млрд официального финансирования до конца 2021г
|Конституционный суд снова в кризисе: Почему Банковая так и не смогла нагнуть КСУ
|Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте украинского рынка после небольшой паузы продолжила снижаться
|Цены на бензин 11 июня стабилизировались
|Цены на нефть 11 июня перешли к росту после выхода доклада МЭА
Это интересно
|Эксперты назвали мошенничество самым распространённым типом преступлений в Сети
|Volkswagen рассматривает возможность почасовой оплаты за автономное вождение
|В Китае арестовано более 1100 человек за использование криптовалюты для отмывания денег
|Подвергшийся кибершантажу мясной концерн JBS уплатил хакерам 11 млн долларов
|SpaceX обеспечит скоростным спутниковым интернетом Starlink пассажиров коммерческих авиалиний
|Ford представил компактный пикап Maverick
|В США золотая монета 1933 года продана за рекордные 19,5 млн долларов