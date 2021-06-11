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Автогаз 11 июня дешевеет в среднем и эконом-сегментах АЗС
12:46 11.06.2021 |
Розничные сети, работающие в среднем и эконом-сегментах, с 4 по 11 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Автогаз в сети AMIC подешевел на 11 коп./л, до 15,15 грн/л, в сети KLO — на 20 коп./л, до 16,19 грн/л.
«Авантаж 7» за неделю снизила цены в среднем на 33 коп./л, до 14,85 грн/л. При этом в Киеве ценник установлен на уровне 14,65, что является минимальной розничной ценой на столичном рынке.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», Shell, Motto, «Кворум», Mango и Prime снизили цены в среднем на 10-20 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 4 июня составила 15,66 грн/л (-3 коп./л за неделю).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 4 по 11 июня, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,49
|
0,00
|
WOG
|
16,48
|
0,00
|
Авиас
|
15,02
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,99
|
-0,01
|
AMIC
|
15,15
|
-0,11
|
Shell
|
15,73
|
-0,08
|
SOCAR
|
16,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,73
|
-0,10
|
KLO
|
16,19
|
-0,20
|
Параллель
|
16,45
|
0,00
|
Автотранс
|
15,98
|
0,00
|
UPG
|
15,95
|
0,00
|
SUNOIL
|
15,48
|
0,00
|
BVS
|
15,69
|
0,00
|
Chipo
|
15,60
|
0,00
|
Prime
|
15,00
|
-0,30
|
Авантаж 7
|
14,85
|
-0,33
|
Marshal
|
15,00
|
-0,10
|
Mango
|
15,17
|
0,02
|
Кворум
|
15,55
|
-0,30
|
Motto
|
15,30
|
-0,22
|
Средняя цена в Украине:
|
15,66
|
-0,03
|
|
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