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Нефть дешевеет 11 июня на опасениях увеличения поставок из Ирана
08:03 11.06.2021 |
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне опасений по увеличению поставок из Ирана после того, как в США сообщили о снятии санкций с нескольких физлиц и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37%, до 72,25 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,34%, до 70,05 доллара за баррель.
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается негативная динамика. Инвесторы оценивают возможное увеличение поставок сырья из Ирана после того, как ранее минфин США заявил, что страна сняла санкции с трех физических лиц, в том числе руководителей Иранской национальной нефтяной компании (National Iranian Oil Company), и двух компаний, ранее причастных к торговле иранской нефтью.
"Ожидания восстановления спроса на Западе были полностью учтены, поэтому следующий шаг, возможно, не за горами. "Быки" решили не беспокоиться о возвращении Ирана (на рынок нефти - ред.) до тех пор, пока это не произойдет", - сказала агентству Блумберг основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari).
Трейдеры также находятся в ожидании доклада Международного энергетического агентства (МЭА), который будет опубликован позднее в пятницу. Рынки надеются получить подсказки относительно темпов восстановления спроса на нефть.
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