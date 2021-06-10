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Цены на бензин 10 июня возобновили рост
15:42 10.06.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 10 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,20 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,97 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 27,34 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,67 гривен за литр (-0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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