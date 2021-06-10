Украинский рынок ДТ в мае сократился на 15%

Баланс рынка дизельного топлива в мае 2021 г. составил 577,7 тыс. т, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 г. (672,5 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

По итогам января-мая 2021 г. объем поставок дизельного топлива на украинский рынок сократился на 2,4% (на 68 тыс. т), до 2,75 млн т.

Внутреннее производство в мае увеличилось на 3,2% (на 3,2 тыс. т), до 102,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск ДТ на 1,8%, до 96 тыс. т. При этом на Шебелинский завод пришлось 6,5 тыс. т, что на 30% больше показателя мая прошлого года (5 тыс. т).

Доля украинского ДТ в общем балансе рынка в мае-2021 составила 17,7% против 14,7% в мае-2020 г..

По итогу отчетного месяца импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 475,2 тыс. т.

Импорт из Беларуси уменьшился на 26%, до 146,4 тыс. т. Данное снижение было ожидаемым в связи с подготовкой Мозырского НПЗ к плановому ремонту, который в итоге был смещен на 1 июня из-за неопределенности с загрузкой сырьем Новополоцкого НПЗ.

Снижение поставок из Беларуси рынок отчасти компенсировал за счет других направлений. В частности, отгрузки из Литвы за отчетный месяц выросли более чем в два раза, до 82,4 тыс. т, по сравнению с объемом поставок мая-2020 (37,8 тыс. т).

В портах было оформлено порядка 130 тыс. т дизельного топлива (+86% к маю прошлого года), из которых 34,7 тыс. т пришлось на Турцию, 34,7 тыс. т - на Грецию, 23,4 тыс. т - на Туркменистан. Также были отмечены морские поставки из Израиля (3,6 тыс. т) и Малайзии (4,8 тыс. т).

Поставки ДТ из Российской Федерации сократились почти в 2,3 раза, до 115 тыс. т. Из этого объема 103,8 тыс. т было импортировано по железной дороге (+38% к маю-2020). Еще 10,2 тыс. т ресурса производства «Роснефти» через терминал в Гомеле было отгружено новым оператором поставок - компанией Socar New Energy.

Ранее в Консалтинговой группе «А-95» отметили, что существенное снижение показателя импорта по сравнению с прошлым годом связано с высокой базой сравнения.

«По нашим оценкам, в связи с резким снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты в апреле-мае 2020 года рынок закупил около 130 тыс. т сверх оперативных потребностей, разместив этот объем на хранение на нефтебазах», - сообщили в «А-95».

Напомним, баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г. увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 39% - до 1,12 млн. т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн. т.

