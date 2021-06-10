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Автогаз подешевел в рознице 10 июня
12:37 10.06.2021 |
Розничные сети, работающие в среднем и эконом-сегментах, 10 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Автогаз в сети AMIC подешевел на 10 коп./л, до 15,15 грн/л, в сети Prime — на 30 коп./л, до 15,00 грн/л.
«Авантаж 7» и Shell снизили цену ресурса на 7 и 8 коп./л соответственно (см. табл).
На станциях «БРСМ-Нафта» в Харьковской и Черкасской областях цена автогаза снизилась на 20 коп./л, до 15,79 и 15,59 грн/л соответственно. В то же время в Днепропетровской области ресурс подорожал на 30 коп./л, до 15,59 грн/л.
Также стоит отметить, что в сети Motto ресурс подорожал на 20 коп./л, до 15,08 грн/л в Днепропетровской области, но подешевел на 10 коп./л в Киевском регионе (до 15,78 грн/л).
Средняя стоимость СУГ по Украине 10 июня составила 15,67 грн/л (-1 коп./л).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 июня, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,49
|
0,00
|
WOG
|
16,48
|
0,00
|
Авиас
|
15,02
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,99
|
0,00
|
AMIC
|
15,15
|
-0,10
|
Shell
|
15,73
|
-0,08
|
SOCAR
|
16,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,82
|
-0,01
|
KLO
|
16,19
|
0,00
|
Параллель
|
16,45
|
0,00
|
Автотранс
|
15,98
|
0,00
|
UPG
|
15,95
|
0,00
|
SUNOIL
|
15,48
|
0,00
|
BVS
|
15,69
|
0,00
|
Chipo
|
15,60
|
0,00
|
Prime
|
15,00
|
-0,30
|
Авантаж 7
|
15,12
|
-0,07
|
Marshal
|
15,10
|
0,00
|
Mango
|
15,20
|
0,00
|
Motto
|
15,43
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
15,67
|
-0,01
|
|
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