Автогаз подешевел в рознице 10 июня

Розничные сети, работающие в среднем и эконом-сегментах, 10 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Автогаз в сети AMIC подешевел на 10 коп./л, до 15,15 грн/л, в сети Prime — на 30 коп./л, до 15,00 грн/л.

«Авантаж 7» и Shell снизили цену ресурса на 7 и 8 коп./л соответственно (см. табл).

На станциях «БРСМ-Нафта» в Харьковской и Черкасской областях цена автогаза снизилась на 20 коп./л, до 15,79 и 15,59 грн/л соответственно. В то же время в Днепропетровской области ресурс подорожал на 30 коп./л, до 15,59 грн/л.

Также стоит отметить, что в сети Motto ресурс подорожал на 20 коп./л, до 15,08 грн/л в Днепропетровской области, но подешевел на 10 коп./л в Киевском регионе (до 15,78 грн/л).

Средняя стоимость СУГ по Украине 10 июня составила 15,67 грн/л (-1 коп./л).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 июня, грн/л