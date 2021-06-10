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Нефть дешевеет 10 июня на данных о росте добычи в США
08:28 10.06.2021 |
Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром на увеличении добычи "черного золота" и запасов нефтепродуктов в США, WTI уже дешевле 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,68%, до 71,74 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,64%, до 69,52 доллара за баррель.
На рынке нефти наблюдается негативная динамика после выхода накануне статданных о запасах нефти, согласно которым добыча "черного золота" в стране за неделю по 4 июня выросла на 0,2 миллиона баррелей в сутки, до 11 миллионов. Кроме того, запасы бензина в стране за неделю выросли на 7 миллионов баррелей.
Впрочем, что касается бензина, то его накопление, очевидно, происходит в надежде на дальнейшее использование. "Накопление запасов бензина, вероятно, будет "разовым", и в течение сезона вождения потребление будет существенным. Мы по-прежнему наблюдаем постепенное улучшение мобильности не только в США, но и в Европе", - сказал агентству Блумберг стратег UBS Wealth Management Уэйн Гордон (Wayne Gordon).
Инвесторы также находятся в ожидании доклада ОПЕК, который будет опубликован позднее в четверг, в надежде получить комментарии относительно ситуации на рынке.
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