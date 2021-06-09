Транзит нефтепродуктов через Украину сократился на 60%

В январе-мае 2021 г. объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 57%, до 17,5 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (40,5 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Транзит дизельного топлива за пять месяцев снизился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,9 тыс. т, из которых 7,8 тыс. т - из Беларуси в Молдову, 1,5 тыс. т - из России в Польшу и 2,6 тыс. т - из Литвы в Молдову.

Перевозки бензина в Молдову остались на прошлогоднем уровне - 5,4 тыс. т, при этом в марте транзит через территорию Украины не осуществлялся. Поставки битума за отчетный период из России составили 0,2 тыс. т.

В «А-95» отметили, что в январе-мае 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся.

Как сообщал enkorr, в 2020 г. транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 28% - до 73,7 тыс. т, по сравнению с объемами 2019 г. (102,1 тыс. т).