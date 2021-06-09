Нефть дорожает 9 июня на данных о снижении ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США, цена нефти марки Brent приближается к отметке в 73 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% - до 72,62 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 70,47 доллара за баррель.

Ранее API сообщил, что за неделю по 4 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 миллиона баррелей.

Инвесторы также находятся в ожидании официальной статистики по коммерческим запасам нефти, которая будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики полагают, что запасы сократились на 2 миллиона баррелей.

Положительной динамике на рынке "черного золота" способствуют увеличение спроса и перспективы восстановления экономики. С постепенным снятием ограничений на передвижение повышается спрос на топливо. По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на нефть ускорили рост на фоне более благоприятных перспектив спроса, чему способствовал прогресс в вакцинации от коронавируса и ослабление ограничений на поездки.