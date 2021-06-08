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Цены на бензин 8 июня прекратили рост
15:08 08.06.2021 |
Розничные цены на бензин в Украине 8 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо также стабильны.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,20 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,97 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,35 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,69 гривен за литр (0,00 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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