Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции почти на 1%





Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают опускаться в рамках коррекции почти на 1% после роста на 3-5% на предыдущей торговой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.04 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,98% - до 70,79 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,91% - до 68,60 доллара за баррель.

Во вторник утром цены на нефть продолжают снижаться в рамках коррекции после того, как по итогам прошлой недели "черное золото" марки Brent подорожало на 3,3%, а WTI -на 5%. Оптимизму на рынке нефти способствовали рост спроса и перспективы восстановления экономики.

"Это просто случай, когда прирост стоимости оказывается слишком быстрым, сейчас наблюдается некоторая фиксация. Я не слишком сильно полагаюсь на продолжающее падение цены. Рынок все еще сохраняет оптимизм", - сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).

Инвесторы также находятся в ожидании публикации позднее во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации минэнерго США (EIA) - STEO. Кроме того, в среду ожидается публикация статистики о недельных коммерческих запасах нефти и добыче этого сырья в стране, а в четверг - годовая инфляция в США в мае. Данные по инфляции могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые цены.