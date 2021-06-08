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Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции почти на 1%
08:40 08.06.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают опускаться в рамках коррекции почти на 1% после роста на 3-5% на предыдущей торговой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,98% - до 70,79 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,91% - до 68,60 доллара за баррель.
Во вторник утром цены на нефть продолжают снижаться в рамках коррекции после того, как по итогам прошлой недели "черное золото" марки Brent подорожало на 3,3%, а WTI -на 5%. Оптимизму на рынке нефти способствовали рост спроса и перспективы восстановления экономики.
"Это просто случай, когда прирост стоимости оказывается слишком быстрым, сейчас наблюдается некоторая фиксация. Я не слишком сильно полагаюсь на продолжающее падение цены. Рынок все еще сохраняет оптимизм", - сказал агентству Блумберг экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).
Инвесторы также находятся в ожидании публикации позднее во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации минэнерго США (EIA) - STEO. Кроме того, в среду ожидается публикация статистики о недельных коммерческих запасах нефти и добыче этого сырья в стране, а в четверг - годовая инфляция в США в мае. Данные по инфляции могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые цены.
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