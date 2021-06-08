Дефицита А-95 в июне не ожидается

Ресурсное наполнение рынка бензином А-95 в июне 2021 года обещает быть достаточным. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» на основе оперативного изучения ситуации.

«По оперативным данным, Мозырский НПЗ изыскал возможность отгрузить в Украину марки А-95 до 20 тыс. т. Также украинские трейдеры заключили новые контракты на поставки ресурса с других направлений», - сообщили в «А-95».

В частности ожидается, что отгрузка из Литвы останется на высоком майском уровне в объеме 25 тыс. т при нормативном показателе 15 тыс. т.

Группа ОККО законтрактовала два груза по 6000 т, а также имеет опцион на еще один танкер в июне. Перевалка будет произведена на терминале в Пивденном. Перспективу поставки по морю также рассматривает WOG.

Первоначальное решение Мозырского НПЗ отказаться от экспорта А-95 в июне было связано с процессом вывода установок для проведения планового ремонта. В частности одной из первых была остановлена установка изомеризации, ограничив объем октаноповышающего компонента. Учитывая спрос со стороны украинских контрагентов, технологи предприятия нашли возможность выпустить до 20 тыс. т ресурса в июне.

«По имеющейся информации, решение воздержаться от поставок в июне было связано с дискоммуникацией между БНК и Мозырским НПЗ. По итогу белорусские экспортеры подтвердили приоритетность и стратегическое значение украинского рынка», - сообщили в «А-95».

По оперативным данным, незначительно увеличит выпуск марки А-95 «Укртатнафта» - с 35 до 40 тыс. т. По данным «Консалтинговой группы А-95», в случае поступления заявок предприятие готово нарастить выпуск до 50 тыс. т.

«Помимо увеличения производства и импорта из альтернативных направлений поддержку рынку обеспечат переходящие запасы с мая. По нашим оценкам, они составляют около 15 тыс. т», - заявили в КГ А-95. 28 мая стало известно, что БНК не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь. Эту информацию подтвердили и в государственной «Укргаздобыче». 31 мая Белорусская нефтяная компания заяивла, что поставит в Украину около 10 тыс. т бензина марки А-95.

Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом завода, а также вследствие неопределенности с поставками нефти на «Нафтан» после возобновления американских санкций. По этой причине Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня. Предположительно ремонт продлится один месяц, но, как показывает практика, для полноценного выхода на режим необходимо около 1,5 месяца.



