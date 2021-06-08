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Майский импорт дизтоплива ожидаемо сократился
16:55 07.06.2021 |
В мае 2021 г. импорт дизельного топлива в Украину сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 475,2 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Импорт из Беларуси уменьшился на 26%, до 146,4 тыс. т. Данное снижение было ожидаемым в связи с подготовкой Мозырского НПЗ к плановому ремонту, который в итоге был смещен на 1 июня из-за неопределенности с загрузкой сырьем Новополоцкого НПЗ.
Снижение поставок из Беларуси рынок отчасти компенсировал за счет других направлений. В частности, отгрузки из Литвы за отчетный месяц выросли более чем в два раза, до 82,4 тыс. т, по сравнению с объемом поставок мая-2020 (37,8 тыс. т).
В портах было оформлено порядка 130 тыс. т дизельного топлива (+86% к апрелю прошлого года), из которых 34,7 тыс. т пришлось на Турцию, 34,7 тыс. т - на Грецию, 23,4 тыс. т - на Туркменистан. Также были отмечены морские поставки из Израиля (3,6 тыс. т) и Малайзии (4,8 тыс. т). Крупнейшим импортером морского ресурса выступили структуры Wexler Group с объемом 21,3 тыс. т.
Поставки ДТ из Российской Федерации сократились почти в 2,3 раза, до 115 тыс. т. Из этого объема 103,8 тыс. т было импортировано по железной дороге (+38% к маю-2020). Еще 10,2 тыс. т ресурса производства «Роснефти» через терминал в Гомеле было отгружено новым оператором поставок - компанией Socar New Energy.
Ранее сообщалось, что в последнюю декаду мая Socar импортировал 3 тыс. т ДТ в адрес компании «Бел Петрол Трейдинг» (Motto), 2,8 тыс. т - для «Либро Трейдинг», 2,5 тыс. т - для «БС Ойл» (Unimex) и 1,6 тыс. т - для «БРСМ-Нафта».
В Консалтинговой группе «А-95» отметили, что существенное снижение показателя импорта по сравнению с прошлым годом связано с высокой базой сравнения.
«По нашим оценкам, в связи с резким снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты в апреле-мае 2020 года рынок закупил около 130 тыс. т сверх оперативных потребностей, разместив этот объем на хранении на нефтебазах», - отметили в «А-95».
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