Финансовые новости
- |
- 08.06.21
- |
- 00:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
К 2050 году синтетическое топливо может вытеснить нефтяное
15:55 07.06.2021 |
Новый и многообещающий топливный сектор, так называемое синтетическое топливо, может оказать дополнительную поддержку рынку танкеров к концу текущего десятилетия. Об этом передает hellenicshippingnews.
В своем последнем еженедельном отчете судовой маклер Gibson отметил: «Если у вас есть Porsche или вам нравится Формула 1, то разработки в секторе синтетического топлива будут для вас интересны. Владельцы танкеров также должны принять это к сведению. Директор Porsche Франк Валлизер сообщил, что его компания работает вместе с Siemens над новым заводом по производству синтоплива в Чили. При его производстве... получают т.н. электронный метанол, который после модификации можно превратить в электронный бензин, электронный дизель или электронный авиакеросин».
«Новые виды топлива [по характеристикам ничем не отличаются] от обычных видов топлива и могут полностью заменить традиционные нефтепродукты. Синтопливо не оказывает негативного влияния на характеристики автомобиля и в некоторых случаях может обеспечить бóльшую мощность. Такие виды топлива содержат от 8 до 10 компонентов по сравнению с сегодняшними видами топлива, которые содержат от 30 до 40 компонентов, т.е. процесс его производства, вероятно, будет менее сложным. Еще одно преимущество заключается в том, что тесты, проводимые Porsche, показывают снижение выбросов CO2 примерно на 85%. Более точные показатели зависят от типа источника используемой энергии, необходимой для производства топлива», - отмечают в Gibson.
«На первом этапе eFuel Alliance предполагает смешивание синтетического топлива с обычным с постепенным увеличением доли синтоплива. При этом также снижаются выбросы CO2. Кроме того, подобное блендирование даст производителям синтетических видов топлива время для наращивания производственных мощностей. В более долгосрочной перспективе синтетическое топливо может заменить обычное... Однако этот процесс может занять некоторое время - eFuel Alliance прогнозирует всего 4% примеси к 2025 г., 12% к 2030 г. и 100% к 2050 г.. ...Исследования показывают, что с момента регистрации 98% автомобилей исчезают с дороги примерно через 20 лет. А это означает, что транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), проданные в 2029 г., будут эксплуатироваться примерно до середины 2050-х гг. и для их заправки потребуются бензин или ДТ», - отмечается в отчете судового маклера.
В Gibson добавили, что «причина появления синтетического топлива связана с различными правительственными планами по поводу запрета «нефтяных» ДВС, работающих на бензине или дизтопливе примерно к 2030 г.. Если производство и потребление синтетического топлива станет главным фактором, влияющим на транспорт и выработку электроэнергии в ближайшем будущем, то в скором времени возникнет необходимость транспортировать синтопливо с мест производства, возможно, в той части мира, где имеется избыток возобновляемой энергии, на рынки конечного потребителя. На танкерном рынке может начаться рост транспортировки синтетического топлива. Такие перевозки можно осуществлять с помощью имеющихся танкеров-продуктовозов», - резюмирует Gibson.
Как сообщал enkorr, в марте финская энергетическая компания Neste присоединилась к eFuel Alliance, который сосредоточен на промышленном производстве синтетического топлива из возобновляемых источников. Альянс базируется в Берлине и Брюсселе и объединяет компании и организации, которые продвигают синтетическое топливо на основе «зеленой» энергии и биоматериалов.
В конце мая стало известно, что Neste проводит финальные коммерческие испытания синтетического топлива, которое позволит значительно сократить выбросы парниковых газов от бензиновых и гибридных автомобилей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом
|Безгранично удивлен и немного разочарован: Чем грозят Украине «смелые» интервью Зеленского
|Белый дом отказался от идеи приглашать Зеленского из-за «Нафтогаза» - Axios
|Зеленский намерен вынести закон об олигархах на референдум, если Рада его не поддержит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Газпром отказывается увеличивать транспортировки газа в ЕС через Украину
|Из Таможенной службы уволился руководитель направления цифровизации
|Две трети территории Украины расположены в зоне рискованного земледелия, – Лещенко
|Дефицита А-95 в июне не ожидается
|Майский импорт дизтоплива ожидаемо сократился
|К 2050 году синтетическое топливо может вытеснить нефтяное
Это интересно
|Страховщики пересматривают свои политики страхования киберрисков
|Microsoft начала автоматически обновлять ПК до самой свежей версии Windows 10
|Корабль SpaceX Dragon успешно пристыковался к МКС
|Xiaomi представила 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядки
|Стив Возняк проиграл суд YouTube о дипфейковом видео
|В Китае создали гигантскую нейтросеть
|Глава NVIDIA заявил, что графика GeForce не появится в смартфонах в ближайшее время — для этого сегмента есть сервис GeForce NOW