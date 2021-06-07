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Дискаунтеры 7 июня повысили цены на бензины
12:35 07.06.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в эконом-сегменте, в период с 4 по 7 июня повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 20 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,54 грн/л, А-95 — до 28,54 грн/л. При этом ДТ подорожало на 13 коп./л, до 26,52 грн/л.
Сеть Motto повысила цены на бензины на 10 коп./л: «двойка» в среднем подорожала до 27,15 грн/л, «пятерка» — до 28,06 грн/л. На 10 коп./л, до 29,09 грн/л, выросла цена бензина марки А-95 в сети BVS.
На станциях «Авантаж 7» бензины подорожали на 17 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,28 грн/л, А-95 — до 28,28 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 7 июня, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,50
|
0,00
|
29,92
|
0,00
|
27,91
|
0,00
|
WOG
|
29,75
|
0,00
|
29,92
|
0,00
|
27,91
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,28
|
0,00
|
29,81
|
0,00
|
27,83
|
0,00
|
Shell
|
29,49
|
0,00
|
29,92
|
0,00
|
27,91
|
0,00
|
SOCAR
|
29,75
|
0,00
|
29,92
|
0,00
|
30,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,54
|
0,20
|
28,54
|
0,20
|
26,52
|
0,13
|
KLO
|
29,24
|
0,00
|
29,59
|
0,00
|
27,89
|
0,00
|
Параллель
|
29,75
|
0,00
|
31,49
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Автотранс
|
28,73
|
0,00
|
29,73
|
0,00
|
27,18
|
0,00
|
UPG
|
28,90
|
0,00
|
29,40
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
SUNOIL
|
27,01
|
0,00
|
28,01
|
0,00
|
27,09
|
0,00
|
BVS
|
29,09
|
0,10
|
29,59
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
Chipo
|
28,46
|
0,00
|
29,46
|
0,00
|
27,22
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,60
|
0,00
|
28,60
|
0,00
|
26,90
|
0,00
|
Авантаж 7
|
27,28
|
0,17
|
28,28
|
0,17
|
25,85
|
0,00
|
Marshal
|
26,50
|
0,00
|
27,50
|
0,00
|
25,70
|
0,00
|
Mango
|
27,39
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
Motto
|
27,15
|
0,10
|
28,06
|
0,10
|
26,53
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
28,20
|
0,01
|
28,97
|
0,01
|
27,35
|
0,00
Ранее аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн в своей авторской колонке «Госрегулирования топливных цен: кто в выигрыше?» писал, что после введения в мае государственного регулирования цен на топливо реализация каждого литра бензина приносит сетям-дискаунтерам (2 800 станций из 7 500) около 70 коп. убытка.
При этом эксперт отметил, что утверждение об убытках будет корректным, если речь идет о продаже заводского продукта с выдачей честного фискального чека, а не бензинов, произведенных в кустарных условиях, и продажах с минимизацией налоговых отчислений.
Напомним, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на первую декаду июня установило предельную стоимость бензинов на уровне 24,92 грн/литр, дизтоплива – 20,91 грн/литр. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 29,92 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 27,91 грн/литр.
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