Дискаунтеры 7 июня повысили цены на бензины

Розничные сети АЗС, работающие в эконом-сегменте, в период с 4 по 7 июня повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В сети «БРСМ-Нафта» цены на бензины выросли на 20 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,54 грн/л, А-95 — до 28,54 грн/л. При этом ДТ подорожало на 13 коп./л, до 26,52 грн/л.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 10 коп./л: «двойка» в среднем подорожала до 27,15 грн/л, «пятерка» — до 28,06 грн/л. На 10 коп./л, до 29,09 грн/л, выросла цена бензина марки А-95 в сети BVS.

На станциях «Авантаж 7» бензины подорожали на 17 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,28 грн/л, А-95 — до 28,28 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 7 июня, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,50 0,00 29,92 0,00 27,91 0,00 WOG 29,75 0,00 29,92 0,00 27,91 0,00 Авиас 26,95 0,00 27,95 0,00 27,00 0,00 Укрнафта 27,00 0,00 28,00 0,00 27,00 0,00 AMIC 29,28 0,00 29,81 0,00 27,83 0,00 Shell 29,49 0,00 29,92 0,00 27,91 0,00 SOCAR 29,75 0,00 29,92 0,00 30,98 0,00 БРСМ-Нафта 27,54 0,20 28,54 0,20 26,52 0,13 KLO 29,24 0,00 29,59 0,00 27,89 0,00 Параллель 29,75 0,00 31,49 0,00 28,99 0,00 Автотранс 28,73 0,00 29,73 0,00 27,18 0,00 UPG 28,90 0,00 29,40 0,00 26,50 0,00 SUNOIL 27,01 0,00 28,01 0,00 27,09 0,00 BVS 29,09 0,10 29,59 0,00 27,59 0,00 Chipo 28,46 0,00 29,46 0,00 27,22 0,00 Укр-Петроль 27,60 0,00 28,60 0,00 26,90 0,00 Авантаж 7 27,28 0,17 28,28 0,17 25,85 0,00 Marshal 26,50 0,00 27,50 0,00 25,70 0,00 Mango 27,39 0,00 28,39 0,00 26,49 0,00 Motto 27,15 0,10 28,06 0,10 26,53 0,00 Средняя цена в Украине: 28,20 0,01 28,97 0,01 27,35 0,00

Ранее аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн в своей авторской колонке «Госрегулирования топливных цен: кто в выигрыше?» писал, что после введения в мае государственного регулирования цен на топливо реализация каждого литра бензина приносит сетям-дискаунтерам (2 800 станций из 7 500) около 70 коп. убытка.

При этом эксперт отметил, что утверждение об убытках будет корректным, если речь идет о продаже заводского продукта с выдачей честного фискального чека, а не бензинов, произведенных в кустарных условиях, и продажах с минимизацией налоговых отчислений.

Напомним, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г.. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на первую декаду июня установило предельную стоимость бензинов на уровне 24,92 грн/литр, дизтоплива – 20,91 грн/литр. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 29,92 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 27,91 грн/литр.