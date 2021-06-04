Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте украинского рынка прекратила падение и стабилизировалась

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95».

На ГНС Киевской области прайсовые предложения стартуют с 23 000 грн/т, однако рабочий диапазон цен на EXW - 22 500-22 800 грн/т. Трейдеры также сообщают, что на неделе в области встречались предложения и по 22 300 грн/т, однако их объемы были нематериальными.

Цены реальных сделок в южном регионе колеблются в диапазоне 22 600-23 200 грн/т. В Одессе «Укртатнафта», по словам участников рынка, указала прайс 23 200 грн/т, но сделки традиционно проходят на 300-500 грн/т ниже. «Ультрамарин трейдинг» озвучил ценник 23 400 грн/т.

В западных областях приобрести автогаз самовывозом можно от 22 000 вплоть до 23 000 грн/т. В центральных областях (Днепропетровск, Кировоград и др.) рабочая стоимость ресурса незначительно выше - 23 000-23 400 грн/т.

В Харьковской области реальные сделки оценивались в районе 22 500-23 000 грн/т, озвученные прайсы - 23 200-23 900 грн/т. В Полтавской области на неделе озвучивался прайс 23 100- 23 400 грн/т, рабочий диапазон на около 400 грн ниже. В частности, на Кременчугском НПЗ, газ которого тяжелее большинства аналогов, были замечены сделки по 21 600 грн/т.

Большинство опрошенных трейдеров сходятся в мнении, что на следующей неделе возможен рост цен со всех импортных источников.

В частности, упоминается удорожание СУГ в России, где начал расти спрос на автогаз. Кроме того, растут котировки в Польше. Польские трейдеры начинают переориентировать некоторые объемы на запад, где стоимость СУГ начала увеличиваться.

Как ранее сообщал enkorr, казахстанские производители уже начали находить более выгодные предложения в Средней Азии, что вскоре скажется на ценах спотовых партий, активно участвовавших в наполнении украинского рынка в мае.

Еще один фактор, стимулирующий переход цен к росту, - выпадение с рынка объемов Мозырского НПЗ. На сегодняшний день еще до конца неясно, даст ли завод сколько-либо СУГ на украинское направление.

Трейдеры отмечают, что удорожание могло бы начаться уже на первой неделе июня, если бы не крупные переходящие остатки. «Нельзя сказать, что рынок сильно перелит, однако запасы по большинству баз неплохие, а в пути - крупные объемы с мая. Такое наполнение несколько отсрочит удорожание в Украине», - считает один из опрошенных продавцов газа.