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Автогаз 4 июня незначительно подешевел в рознице
12:40 04.06.2021 |
Розничные сети, работающие в среднем и эконом-сегментах, с 28 мая по 4 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Автогаз в сети AMIC подешевел на 20 коп./л, до 15,26 грн/л, в сети ZOG — на 50 коп./л, до 14,99 грн/л.
Такие сети как Олас, Motto и Prime снизили цены в среднем на 10-20 коп./л (см. табл.).
На станциях «БРСМ-Нафта» в Винницкой и Черкасской областях цена автогаза снизилась на 50 коп./л и 20 коп./л соответственно, до 15,99 грн/л. При этом в Черкасской — на 20 коп./л, до 15,29 грн/л. В то же время в Днепропетровской области ресурс подорожал на 10 коп./л, до 15,29 грн/л. В результате средняя розничная цена ресурса по сети уменьшилась на 8 коп./л, до 15,83 грн/л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 4 июня составила 15,69 грн/л (-2 коп./л за неделю).
По данным «А-95», за прошедшую неделю автомобильные партии ресурса самовывозом с ГНС подешевели на 50 грн/т, до 23 450 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 28 мая по 4 июня грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,49
|
0,00
|
WOG
|
16,48
|
0,00
|
Авиас
|
15,02
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,99
|
0,00
|
AMIC
|
15,26
|
-0,29
|
Shell
|
15,81
|
0,00
|
SOCAR
|
16,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,83
|
-0,08
|
Glusco
|
15,35
|
0,00
|
KLO
|
16,39
|
0,00
|
Параллель
|
16,45
|
0,00
|
Автотранс
|
15,98
|
0,00
|
UPG
|
15,95
|
0,00
|
SUNOIL
|
15,48
|
0,00
|
ZOG
|
14,99
|
-0,50
|
Chipo
|
15,60
|
0,00
|
Prime
|
15,30
|
-0,20
|
Авантаж 7
|
15,18
|
0,00
|
Marshal
|
15,10
|
0,00
|
Олас
|
14,50
|
-0,10
|
Motto
|
15,51
|
-0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
15,69
|
-0,02
|
|
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