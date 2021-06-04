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Цены на нефть снижаются 4 июня в рамках коррекци
08:14 04.06.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3% за предыдущие три торговые сессии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,13% - до 71,22 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 68,76 доллара за баррель.
На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение после того, как цены на "черное золото" выросли в среднем на 3% за предыдущие три торговых дня.
Снижение цен на сырье сдерживает статистика от минэнерго США. Инвесторы оценивают статданные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 мая, которые снизились на 1%, или на 5,1 миллиона баррелей, - до 479,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на лишь 2,4 миллиона баррелей. Кроме того, стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 627,8 миллиона баррелей.
На этом фоне есть ожидания, что ОПЕК+ продолжит постепенно увеличивать добычу нефти. В частности гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков накануне заявил на ПМЭФ, что считает вполне возможным такое решение в июле.
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