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Импорт бензинов вырос с начала года на 29%
17:02 03.06.2021 |
По итогам пяти месяцев текущего года в Украину было импортировано 476,7 тыс. тонн бензинов, что на 29% больше показателя января-мая прошлого года.
Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
Импорт автомобильных бензинов в Украину в мае вырос на 34% - до 114,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (85,7 тыс. тонн).
При этом, отмечается, что большая часть ресурса была импортирована в последней декаде мая в преддверии планового ремонта Мозырского НПЗ, который начался 1 июня и может продлиться целый месяц.
Импорт бензинов из Беларуси в мае по сравнению с маем прошлого года вырос на 28,2% - до 86,7 тыс. тонн. Крупнейшим поставщиком выступила сеть ОККО, нарастившая поставки более чем на четверть - с 19 тыс. тонн в мае прошлого года до 24 тыс. тонн в мае 2021 года. На 6% увеличила поставки бензинов сеть WOG - до 14,1 тыс. тонн.
Значительный рост по поставкам белорусских бензинов отмечен у специмпортера группы "БРСМ-Нафта" компании "Катма Груп", которая нарастила импорт в два раза - до 12,2 тыс. тонн вместо 6,8 тыс. тонн годом ранее.
На UPG в мае пришлось 10,3 тыс. тонн белорусских бензинов, а KLO, "Амик Украина" и "Авантаж" поставили 3,2 тыс. тонн., 3 тыс. тонн и 2,6 тыс. тонн соответственно.
Также значительно выросли отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN - на 58%, до 27,7 тыс. тонн. Основным поставщиком литовского ресурса в мае-2021 стала компания ОККО. Она импортировала 10,2 тыс. тонн бензина, что в три раза больше показателя прошлогоднего мая (3,3 тыс. тонн).
"Сокар Украина" поставила 3,8 тыс. тонн литовского ресурса, WOG - 4,2 тыс. тонн, "Амик Украина" - 3,1 тыс. тонн, "Альянс Ойл Украина" - 2,6 тыс. тонн и KLO - 230 тонн.
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