Банки опасаются, что под вторичные санкции США могут попасть «Белорусская нефтяная компания» и «Белоруснефть»

Об этом в статье «Из Москвы в Минск мимо Вашингтона» пишет аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.

Так, трейдеры сообщают, что платежи на БНК начали проходить с трудом с 20-х чисел мая. Трудности, по словам покупателей белорусских нефтепродуктов и представителей БНК, связаны с осторожностью самих финансовых учреждений, имеющих корреспондентские счета в Европе.

Попавший под прямые санкции «Нафтан» является владельцем 24% акций ЗАО «БНК». Согласно «правилу 50%» Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которое является провайдером финансовых санкций, против дочерних компаний подсанкционных лиц могут также быть введены ограничения, если доля акционерного капитала превышает 50%. При этом отношения контроля не могут быть основанием для введения санкций против связанных лиц.

В то же время, согласно официальному разъяснению OFAC, организация может обозначить юридическое лицо в соответствии с доступными критериями санкций или иным образом идентифицировать юридическое лицо как подлежащее блокировке, если установлено, что оно контролируется одним или несколькими лицами, внесёнными в санкционный список.

«Четкого разъяснения относительно белорусского кейса от американцев нет, поэтому сегодня юристы банков и трейдеров сами пытаются растолковать имеющиеся вводные», - приводятся в материале слова главы украинской компании, закупающей крупные объемы топлива в Беларуси.

В то же время, источник enkor отмечает, что «БНК-Украина» уже провела переговоры с украинскими банками, которые будут готовы обслуживать платежи вне зависимости от санкционных ограничений. «Некоторые банки могут осуществлять платежи напрямую из Украины в Беларуси, минуя корреспондентские счета в Европе и США», - уточнил собеседник.

«Не совсем ясна ситуация вокруг «Белоруснефти». На сайте подсанкционного «Белнефтехима» была замечена информация о том, что концерн является управляющей структурой «Белоруснефти». И хотя абзац уже удалили, никто не знает, как он может повлиять на судьбу санкций в будущем. Расплывчатость формулировок санкционных документов открывает американцам широкие возможности для воздействия на белорусские власти», - отмечает автор.

Как сообщал enkorr, Министерство финансов США подтвердило, что с 3 июня возобновит действие санкций в отношении нефтяных компаний Беларуси из-за инцидента с самолетом компании Ryanair 23 мая.

С начала мая крупные российские нефтяные компании, не желающие попадать под американские санкции, не поставляют нефть на Новополоцкий НПЗ «Нафтан». При этом Беларусь пока не купила ни одного танкера азербайджанской нефти.

Напомним, с 1 июня Мозырский НПЗ встает на плановый ремонт, из-за чего объем отгрузок дизельного топлива украинским контрагентам был сокращен на 35% - с 240 тыс. т до 150 тыс. т. Однако в случае отсутствия сырья на «Нафтане» из-за американских санкций МНПЗ будет вынужден переориентировать свои объемы на внутренний рынок, который в Беларуси приоритетно закрывает «Нафтан». Это грозит уменьшением и так уже урезанных объемов для Украины.

