Нефть дорожает 3 июня на данных API о сильном снижении запасов

Мировые цены на нефть в четверг утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о сильном снижении недельных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.03 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% - до 71,74 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 69,24 доллара за баррель.

Ранее API сообщил, что за неделю по 28 мая коммерческие запасы нефти в США упали на 5,4 миллиона баррелей. Такое снижение может стать сильнейшим с конца апреля, когда запасы упали на 8 миллионов баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в четверг вечером министерством энергетики США. Аналитики полагали, что запасы сократились только на 2,4 миллиона.

Трейдеры также продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+. Альянс сохранил прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле. О дальнейших планах станет известно на следующем заседании - 1 июля.