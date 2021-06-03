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Нефть дорожает 3 июня на данных API о сильном снижении запасов
08:23 03.06.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о сильном снижении недельных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.03 EEST цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,55% - до 71,74 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на WTI - на 0,6%, до 69,24 доллара за баррель.
Ранее API сообщил, что за неделю по 28 мая коммерческие запасы нефти в США упали на 5,4 миллиона баррелей. Такое снижение может стать сильнейшим с конца апреля, когда запасы упали на 8 миллионов баррелей.
Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в четверг вечером министерством энергетики США. Аналитики полагали, что запасы сократились только на 2,4 миллиона.
Трейдеры также продолжают оценивать итоги заседания ОПЕК+. Альянс сохранил прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле. О дальнейших планах станет известно на следующем заседании - 1 июля.
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