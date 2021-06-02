Администрация Байдена отзывает разрешения на добычу нефти в Арктике

Администрация Джо Байдена во вторник прекратила действие разрешений на добычу нефти в Арктическом национальном заповеднике, которые были выданы в последние дни президентства Трампа.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

По информации издания, министр внутренних дел США Деб Хааланд должна обнародовать приказ, который официально отменяет действие соответствующих договоров.

Как отмечается, этот шаг был ожидаем, поскольку соответствует указу президента Байдена, подписанному в день инаугурации, о введении моратория на новое бурение в Арктике.

«Это не стало неожиданностью. Начиная с администрации Картера, возможности аренды (связанной с нефтедобычей - ред.) в Арктическом заповеднике определяются тем, какая партия находится у власти, - объясняет Марселла Берк, експерт по энергетической политике, которая работала в министерстве внутренних дел при президентстве Дональда Трампа. - Так что это не навсегда, если предположить, что когда-нибудь в Белом доме будет другая партия».

Между тем, отмечает NYT, представители коренного населения Арктики, которые протестовали против бурения нефтяных скважин, высоко оценили этот шаг.