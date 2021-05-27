Экспорт промежуточных продуктов нефтепереработки вырос в два раза

Экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в январе-апреле 2021 г. увеличился в 1,7 раза - до 156,1 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (87,3 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

За отчетный период на внешние рынки было отправлено 104,6 тыс. т мазута против 15,2 тыс. т за январь-апрель 2020 г.. При этом Кременчугский НПЗ экспортировал накопленных ранее 93,2 тыс. т ресурса. Напомним, «Укртатнафта» в 2020 г. отказалась от выпуска мазута в пользу производства дорожного битума, спрос на который возрос в связи с активизацией дорожного строительства в стране.

Еще 11,4 тыс. т мазута пришлось на экспортные поставки государственной «Укргаздобычи».

Экспорт промежуточных продуктов переработки - риформата, бензолсодержащей фракции и рафината за четыре месяца 2021 г. сократился.

За отчетный период государственная компания «Укргаздобыча» снизила экспорт бензолсодержащей фракции на 10,4%, до 26,6 тыс. т, и сохранила на прошлогоднем уровне поставки на внешние рынки риформата - 24,9 тыс. т.

В «А-95» отметили, что в январе-феврале текущего года УГД экспортировала 5,5 тыс. т сольвента, тогда как в прошлом году эта продукция на экспорт не отправлялась. В то же время «Укртатнафта» перестала поставлять на внешние рынки рафинат бензольного риформинга, которого в январе-апреле прошлого года было экспортировано 16,5 тыс. т. Это произошло вследствие запуска осенью прошлого года установки изомеризации.

По итогу апреля всего на внешние рынки было отправлено 44,8 тыс. т промежуточных продуктов внутренней нефтепереработки, что в три раза больше апреля 2020 г. (13,4 тыс. т).

Напомним, экспорт продуктов нефтепереработки из Украины в 2020 г. сократился на 36,6%, до 291,6 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (459,9 тыс. т).