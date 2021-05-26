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Остановка Беларусью поставок топлива в Украину маловероятна — эксперт
11:59 26.05.2021 |
«Я в это (запрет - ek) не верю. Украина формирует основную прибыль белорусской нефтепереработки, которая в свою очередь является одним из локомотивов белорусской экономики», - пишет эксперт.
По его словам, Мозырский НПЗ, который стоит на границе с Украиной, по дизтопливу и битуму практически полностью работает на украинский рынок, а саму Беларусь преимущественно обеспечивает Новополоцкий НПЗ, расположенный на севере.
«То есть, Беларусь кормит Украина (безусловно, после России). Именно поэтому я не верю, что Лукашенко будет даже намекать на проблемы с топливом», - отметил он.
По словам С.Куюна, в 2020 г. из Беларуси на украинский рынок поступило 0,850 млн т бензина (более 30% рынка), 2,2 млн т (тоже более 30% рынка) дизтоплива, 0,38 млн т сжиженного газа (17%) и 0,580 млн т битума - 50% рынка.
Вместе с тем эксперт рассмотрел сценарий, при котором поставки топлива из РБ все-таки будут прекращены.
«Чтобы перекрыть потребность в бензине, «Укртатнафта» должна нарастить переработку на 2 млн т, или вдвое. Это вполне реально. Кроме того, в неограниченном количестве есть бензин на море. Там же можно добрать и 1,5 млн т дизтоплива, что в сумме с допобъемом с Кременчуга перекроет белорусский объем (+650 тыс. т). При этом я не беру в расчет возможность увеличения поставок из России, это вообще отдельный разговор», - пишет он.
Эксперт также заявил, что последние два месяца показали, что Украина может перекрыть и выпадающий объем белорусского сжиженного газа.
«Единственная позиция, которая выглядит проблематично, - это битум. Привезти такой объем неоткуда. Частично можно перекрыть морскими поставками, но не полностью. Однако и трагедии в этом нет. За счет увеличения переработки и моря наполовину перекрыть Беларусь точно получится», - считает директор «А-95».
Он подчеркнул, что Украина без белорусского топлива проживет, а вот белорусская нефтепереработка без продаж в Украину - вряд ли.
«В этой ситуации скорее важен вопрос, что нам делать с нашей энергозависимостью? То мы трусимся по поводу прекращения поставок от «Роснефти», теперь переживаем по поводу Беларуси. Причина - 70% поставок ДТ и 50% поставок бензина идет с этих двух стран. При этом у нас недозагружена своя нефтепереработка и морские перевалки. Пора снова выносить этот вопрос на повестку дня», - резюмировал Сергей Куюн.
Как сообщал enkorr, на начало июня запланирован ремонт Мозырского НПЗ, из-за чего объем отгрузок дизельного топлива украинским контрагентам на период ремонта был сокращен на 35% - с 240 до 150 тыс. т. Однако в случае отсутствия сырья на «Нафтане» из-за санкций МНПЗ будет вынужден переориентировать свои объемы на внутренний рынок, который в Беларуси приоритетно закрывает «Нафтан». Это грозит уменьшением и так уже урезанных объемов для Украины.
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