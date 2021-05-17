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Германия разрешила Nord Stream 2 уложить два километра труб в немецких водах
14:53 17.05.2021 |
Консорциум Nord Stream 2 AG сможет в мае уложить в немецких водах два километра труб строящегося газопровода "Северный поток - 2". Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в понедельник, 17 мая, сообщило, что дало согласие немедленно исполнить разрешение от 14 января. Согласно заявлению, компании разрешено только выложить трубы на дно, а монтажные работы должны быть проведены позже.
Ведомство подчеркнуло, что решение принято "после тщательной оценки всех интересов, которые следовало принять во внимание". При этом были учтены и природоохранные аспекты, в частности гнездование птиц, которое в это время уже завершится. Двухкилометровый участок строящегося газопровода "Северный поток - 2" находится в исключительной экономической зоне ФРГ.
Тяжба с экологами в Германии
В январе BSH дало разрешение на дальнейшую прокладку газопровода с конца сентября до конца мая. Оно касается прокладки труб на участке протяженностью 16,5 километра в экономической зоне ФРГ в Балтийском море. Данное разрешение опротестовали Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), но в начале апреля ведомство отклонило возражения экологов "после тщательного их изучения", оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода.
После этого DUH и NABU сообщили о подаче иска против завершения строительства газопровода "Северного потока - 2" в административный суд Гамбурга. Трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц в этом районе, уверены экологи. BHS считает, что значительных негативных последствий для морской экосистемы и заповедной для птиц зоны в Померанской бухте можно не опасаться.
Газопровод почти построен
"Северный поток - 2" уже почти достроен, завершена прокладка около 95 процентов ветки длиной 1200 километров. В настоящее время подходят к концу строительные работы на участке газопровода в территориальных водах Дании.
Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает этот проект.
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