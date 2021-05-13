Минэкономики хочет ввести госрегулирование цен на топливо

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает Кабинету Министров ввести государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо до окончания карантина.

Об этом говорится в проекте постановления, который был опубликован на сайте Минэкономики, передают Українські Новини.

"На период карантина требует государственного регулирования ценообразование в сфере розничной торговли горючим с целью предотвращения злоупотребления субъектами хозяйствования своим положением и доступности для населения этой продукции", - говорится в нем.

Согласно тексту проекта постановления, предлагается установить на период действия карантина предельный уровень торговой надбавки для бензина в размере не более 5 гривен на литр и для дизтоплива в размере не более 7 гривен на 1 литр, начисляемой к средней стоимости топлива по данным международного информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду, включая таможенные платежи (акцизный налог и налог на добавленную стоимость).

При этом указанные расчеты будет осуществлять Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" на основе данных вышеупомянутого агентства, и компания будет их предоставлять Минэкономики не позже 3-го числа каждого месяца.

В свою очередь Минэкономики будет до 5-го числа каждого месяца публиковать на своем сайте среднюю стоимость бензина и дизтоплива.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин обязал АЗС заранее предупреждать об увеличении цен на бензин и дизель.

В марте в Кабинете Министров заявили о намерении создать государственную систему качества топлива.