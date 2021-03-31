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YASNO: количество электрокаров в Украине за три года выросло в 4 раза – до 26 тысяч
15:44 31.03.2021 |
В Украине за последние три года количество электрокаров выросло в 4 раза, по состоянию на 1 марта зарегистрировано 26 тысяч электромобилей, передает Энергореформа.
Об этом сообщил директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко на семинаре "Города с нулевыми выбросами углекислого газа: комплексный подход" в рамках Всемирного экономического форума.
При этом, по его словам, в 2020 году на быстрых зарядных станциях сети YASNO E-mobility клиенты зарядились на более чем 565 тысяч кВт-ч, что эквивалентно сокращению выбросов СО2 в атмосферу на 380 тонн.
Вместе с тем, по его мнению, действительно существенный вклад в достижение глобальной цели по сокращению выбросов углекислого газа электромобиль может внести только тогда, когда станет массовым продуктом.
Онищенко отметил, что одним из важных условий для развития электротранспорта в Украине является доступ к электросети.
Он уточнил, что с этой целью в зарядную сеть YASNO E-mobility уже инвестировано 34 млн грн, позволивших открыть работу 29 быстрых станций мощностью 50 кВт в Киеве, Днепре, Харькове и на автомагистралях в направлениях Львова, Одессы, Полтавы.
При этом Онищенко разъяснил, что YASNO E-mobility также предлагает зарядные станции частным и юридическим клиентам, благодаря которым можно дома или на предприятии пополнить запас хода своего электрокара или предоставлять услуги по зарядке другим автовладельцам, получая доход.
Как отметили участники семинара, города занимают 3% поверхности Земли, но при этом генерируют более чем 70% всех выбросов СО2 в атмосферу. Чтобы уменьшить выбросы СО2 до нуля, нужны системная эффективность и комплексный подход, включающий чистую электрификацию, цифровые смарт-технологии, а также повышение энергоэффективности зданий и инфраструктуры. На встрече обсудили перспективы электрификации транспорта.
YASNO развивает бизнес по розничной поставке электроэнергии и газа для 3,5 млн клиентов в Киеве и 5 областях, предлагает решения по энергоэффективности и электромобильности для уменьшения расходов на энергоресурсы и получения клиентами дополнительного дохода благодаря "зеленым" технологиям.
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