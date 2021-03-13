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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Удар по АЗС Glusco. Насколько больно будет Медведчуку и как отреагирует рынок

23:44 12.03.2021 |

Нефть и безнин

 Денис Лавникевич / Деловая столица

Массовые обыски на автозаправочных станциях (АЗС) и в офисах компании Glusco официально связаны с уголовными делами еще января 2019-го. Но в реальности - это очередной удар власти по бизнесам Виктора Медведчука.

11 марта одной из самых громких новостей дня стало проведение Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной налоговой службы (ГНС) масштабной спецоперации на объектах сети автозаправочных станций Glusco. "У нас "маски-шоу" во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение, - цитировал Еnkorr очевидцев происходящего. - Идет изъятие документации, компьютеров. Кое-где доходит до рукопашной".

По данным СБУ, более 140 санкционированных обысков прошло в 13 офисах, на семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и в двух отделах таможенного оформления. Эту информацию подтвердил и Офис генпрокурора, что свидетельствует: акция правоохранителей была комплексной и хорошо скоординированной. То есть про локальное рейдерство или передел сфер влияния тут говорить не приходится. Тем более что обыски на Glusco проводились согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых еще 30 января 2019 г., по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Кроме ООО "Глуско Ритейл" и ООО "Глуско Украина", суд разрешил провести обыски с изъятием документов и оргтехники также в аффилированных компаниях: ООО "Анвитрейд", ООО "Оптимус Эл Пи Джи", ООО "Оптимус ван газ" и других.

Сама же Glusco оперативно выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что "уголовное производство, из-за которого заблокирована работа сети АЗК, никоим образом не связано с группой компаний "Глуско". Производство было начато по факту совершения уголовных преступлений должностными лицами ООО "Альтернатив энерджи сорсес компани" (код ЕГРПОУ 39974165), которые не связаны с "Глуско" ни хозяйственными отношениями, ни отношениями контроля".

Суть претензий

Уже ближе к вечеру 11 марта пресс-служба СБУ сообщила, что ведомство разоблачило масштабную махинацию по теневой реализации некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов - около 240 млн грн. Отмечалось, что правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов: "Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах".

Соответствующее уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

А как уточнила пресс-служба ГНС, Glusco вменяют незаконный импорт топлива по морю. «Установлено, что должностные лица нескольких субъектов хозяйствования, которым принадлежит большая сеть АЗС, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе с территории РФ, нефтепродуктов - топлива, с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта», - сказано в сообщении ведомства.

Началось не вчера

Наши читатели, наверное, уже обратили внимание: повод для нынешних обысков - уголовные производства, начатые еще 30 января 2019 г. - то есть более двух лет назад. И тут всплывают еще две истории.

Первая - это недавнее поручение премьер-министра. 2 марта на пресс-конференции глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный рассказал журналистам, что премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение создать в каждой области группы по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также провести проверки автозаправочных станций. По словам Малеваного, в этом году у ведомства появится возможность проводить не только документальные проверки происхождения топлива на АЗС, но и лабораторные анализы качественного состава нефтепродуктов.

Вторая история - еще в марте 2018-го Институт потребительских экспертиз обнародовал результаты проверки, из которых следовало, что 20% топлива на АЗС не соответствует новым нормам, которые вступили в силу с начала того года. В списке проверенных сетей АЗС присутствует и Glusco, тогда показавшая не худшие, но и не лучшие результаты. Однако понятно, что проблема с качеством моторного топлива, а также с тем, что это топливо зачастую контрафактное, - вызревала уже давно.

Glusco и Медведчук

Можно было бы рассматривать повышенное внимание силовых структур к Glusco просто как выполнение ими своих обязанностей, но есть один момент, который придает происходящему политическую окраску. Это санкции, наложенные на пророссийского политика, главы политсовета ОПЗЖ и бизнесмена Виктора Медведчука, который также является кумом российского президента Владимира Путина.

О том, что швейцарская компания Glusco Energy S.A. на самом деле находится под контролем Медведчука, украинские СМИ писали не раз, это указано даже в Википедии. Более конкретную информацию приводило издание "Лига.Бизнес" - по его информации, Glusco Energy S.A. аффилирована со швейцарским нефтетрейдером Proton Energy Group. С ним же аффилирован еще ряд фирм, которые в 2013-2015 гг. значились поставщиками топлива в Украину. И от них ниточки деловых связей тянутся к Виктору Медведчуку, коммерческие интересы которого в сфере поставок моторного топлива в Украину давно известны.

Glusco и рынок

Но каковые масштабы бизнеса именно АЗС Glusco? И насколько удар по этой сети почувствует рынок?

"Я не думаю, что сеть АЗС Glusco сильно влияла на цены на топливо в Украине. Да, это системный игрок, но вряд ли его уход (наверняка - временный) сильно повлияет на рынок. Glusco со своей сотней заправок по объемам продаж топлива контролировала всего 2-3% рынка Украины (на котором в общей сложности 7,5 тыс. АЗС). Причем это только розничная торговля, оптом они нефтепродуктами не торговали, - сказал "ДС" директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. - На рынок атака силовиков на Glusco никак не повлияет, клиенты перераспределятся по другим заправочным сетям, чему их владельцы будут только рады. Хотя, конечно, Glusco входит в десятку ведущих сетей АЗС".

При этом, по словам эксперта, сеть АЗС была куплена Glusco Energy S.A. за кредитные деньги европейских банков, и этот кредит до сих пор не выплачен. То есть на самом деле, получается, сеть Glusco находится в залоге у европейских банков. При этом, по словам Сергея Куюна, компания всегда очень строго относилась к ведению дел, к соблюдению стандартов качества - в том числе и по той причине, что ее работа была под контролем европейцев.
 

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