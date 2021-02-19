СНБО решил национализировать «ПрикарпатЗападтранс»

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1 433 км, проходящих через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Кабмин должен безотлагательно определить центральный орган исполнительной власти, ответственный за сохранение и эксплуатацию части нефтепродуктопроводов, и принять меры для обеспечения защиты экономических интересов государства», - добавили в пресс-службе.

Как пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов, речь идет о нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападтранс».

Отмечается, что СНБО принял решение о принятии неотложных мер «для возвращения государственного имущества народа Украины».

Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснения обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Кроме того, СНБО ввел санкции против народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Отметим, что работу нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» связывают с В.Медведчуком как лоббистом российских интересов, поскольку магистраль транспортирует ресурсы исключительно российской госкомпании «Роснефть».

В свою очередь, в политической партии ОПЗЖ, сопредседателем которой является Виктор Медведчук, заявляли, что политик не связан с нефтепродуктопроводом.

В партии ссылаются на решение Верховного Суда Украины от 1 июля 2020 года, который принял решение в пользу Виктора Медведчука по иску к телеканалу «Прямой», Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку. Суд опроверг заявления, что «определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук; в первую очередь, это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми».

Как ранее сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн со ссылкой на свои источники в отраслевых кругах, 19 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины может быть принято решение о передаче нефтепродуктопровода в управление государства до вынесения судом решения о легитимности сделки по приобретению компании «ПрикарпатЗападтранс» в 2015 году. По мнению эксперта, в этом случае Россия прекратит подачу продукта по трубе на территорию Украины.

Справка enkorr

«ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Активная работа нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» была начата после завершения судебных разбирательств, в результате которых он был признан собственностью «Транснефти». Весной 2016 г. компания International Trading Partners AG приобрела магистраль у «Транснефти». В апреле 2019 г. 51% в уставном капитале ООО «ПрикарпатЗападтранс» были проданы компании «Нефтебитумный завод», конечным бенефициаром которого является белорусский бизнесмен Николай Воробей. Последние журналистские расследования показывают, что покупка Тарасом Козаком трех украинских телеканалов осуществлялась с участием банка Н.Воробья.

