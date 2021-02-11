Без акциза: «октаноповышающие» растворители едут на АЗС

Минимум 60% ввозимых в Украину безакцизных растворителей для лакокрасочной промышленности представляют собой смесь октаноповышающих компонентов и поступают в адрес компаний, занимающихся производством и розничной реализацией нефтепродуктов. Об этом свидетельствует специальное расследование enkorr.

В январе 2021 года в Украину было импортировано 7,97 тыс. т растворителей по коду 3814009090.

Крупнейшим поставщиком с объемом 2,38 тыс. т стала харьковская компания «Пром Хим», импортирующая продукцию российских компаний «Кэмикал Синтез Трейд» и «Уралхимсинтез».

В описании растворителей ООО «Кэмикал Синтез Трейд» указывается, что они используются для смывки и удаления консервирующих лакокрасочных покрытий и состоят из смеси 55% МТБЭ и 45% метилового спирта. Несколько иной состав у продукции «Уралхимсинтеза»: МТБЭ – 40%, метанол – 30%, толуол – 15%, ортоксилол – 15%.

Как показывает исследование, одним из получателей растворителей «Пром Хима» является компания «Альтернатив Енерджи Сорсес Компани», которая фигурирует в расследованиях Национальной полиции в качестве организации, эксплуатирующей мини-НПЗ в г. Мерефа, выпускающие низкокачественные фальсифицированные нефтепродукты. В том же расследовании было установлено, что получателем топлива с мини-НПЗ в Мерефе является сеть АЗС Мotto.

Вторую строчку в январском рейтинге импортеров растворителей занимает компания «Катма Груп» из орбиты сети «БРСМ-Нафта» – 1,62 тыс. т из Беларуси. Однако по факту группа «БРСМ» делит лидерство с «Пром Химом», поскольку в адрес нефтебаз «БРСМ» в Переяславском и Шепетовке было отгружено 890 т белорусских растворителей, импортированных в январе компанией «Планета 2000», которая заняла третье место в рейтинге.

Среди импортеров растворителей также необходимо выделить ООО «Терминал», которое в январе ввезло 190 т. Эта фирма прописана в Мироновке Киевской области, где недавно фискалы раскрыли незаконное производство нефтепродуктов.

Другие участники поставок растворителей оперируют небольшими объемами и пока полностью не идентифицированы.

МТБЭ и метанол – ключевые октаноповышающие компоненты, используемые в нефтеперерабатывающей промышленности. В Украине они облагаются ставкой 213 евро за 1000 л, аналогичной ставке на автобензины. Эта норма была принята в 2017 году с целью пресечения нелегального производства нефтепродуктов. Между тем растворители, представляющие собой смесь подакцизных компонентов, акцизом не облагаются.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Украину было импортировано 77,4 тыс. т растворителей, что на 15% больше, чем в 2019 году, когда импорт составил 67,3 тыс. т. На протяжении двух лет крупнейшим источником поставок растворителей стала Россия (по 47 тыс. т, соответственно 70% и 61% в общем импорте за 2019 и 2020 гг.). Основной прирост импорта в 2020 году произошел за счет увеличения поставок из Беларуси – с 8,8 тыс. т до 22,7 тыс. т.

Импортеры растворителей в январе 2021 г., тыс. т.