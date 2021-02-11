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Эксперты топливного рынка прогнозируют увеличение цен на бензин на 0,5 гривен/литр и дизельного топлива на 1,34 гривен/литр
12:48 11.02.2021 |
Об этом Українським Новинам рассказали эксперты топливного рынка.
"Если на начало месяца бензин стоил 508 долларов/тонна, то на 10 февраля он уже поднялся до 546 долларов/тонна (увеличение на 38 долларов/тонна). По дизтопливу и вовсе цена "подскочила" на 47 долларов/тонна. Таким образом, экономически обосновано стоимость бензина на АЗС должна вырасти на 0,5 гривен/литр, а по дизтопливу - на 1,34 гривен/литр", - сказал директор сети автозаправочных станций SunOil Леонид Косянчук.
В свою очередь директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что мировая цена нефти марки Brent растет второй месяц подряд и в феврале достигла отметки в 61 доллар/баррель.
"В январе началась цена на уровне 50 долларов/баррель, в конце была 55, вот в феврале фиксируем 61, процесс идет, поэтому постепенно идет "ползучее" подорожание. Сейчас подорожала нефть, уже мы видим реакцию оптовых рынков Украины на данное изменение, ну и я не думаю, что сейчас следует ждать каких-то больших скачков (цен) или существенных изменений на заправках", - сказал он.
При этом Куюн добавил, что текущее увеличение цен на бензин и дизтопливо на автозаправочных станциях - это реакция рынка на повышение цен на нефть в январе.
"То, что сейчас растет розница, она, во-первых, растет не так сильно, а во-вторых, это ещё отголоски январского повышения цен. В зависимости от развития событий, если цена на нефть сохранится на уровне 60 долларов/баррель, к концу месяца можно ожидать роста цены", - подчеркнул он.
В свою очередь директор по коммерческим вопросам государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" Сергей Федоренко отметил, что укрепляющийся курс гривны помог сдержать рост розничных цен на бензин и дизтопливо.
При этом он добавил, что сейчас в Украине наблюдается дефицит автогаза.
"По автогазу наблюдается небольшой физический дефицит на уровне 10-15% от необходимых импортных объемов на фоне далее повышающихся цен на него на внутреннем рынке РФ, откуда поступает больше 40% нашего импорта, а также в соседних регионах - в Польше", - подытожил Федоренко.
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