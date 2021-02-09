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Дело не в «Привате»: дискаунтеры продолжают продавать топливо «в минус»
13:40 08.02.2021 |
В сфере розничной реализации нефтепродуктов продолжает наблюдаться аномальная ситуация, связанная с неадекватно низкими ценами в наиболее массовом сегменте рынка - сетей-дискаунтеров.
В частности, этот сектор фактически не отреагировал на повышение цен на 2 грн/л в крупнейшей национальной сети группы «Приват», а лишь увеличил свое ценовое отставание. Эксперты Консалтинговой группы «А-95» объясняют это возросшим объемом фальсификата бензина, выпускаемого на мини-НПЗ и нефтебазах, а также массовым использованием схем по уходу от налогообложения.
Эксперты оценили себестоимость закупки импортных нефтепродуктов на основе месячного котировального периода и сопоставили их с текущими ценами четырех групп игроков розничного рынка:
* верхнего ценового диапазона - ОККО, WOG, Shell, Socar и ряда других (около 1 200 станций);
* среднего ценового диапазона - KLO, Glusco, AMIC (400 АЗС);
* консолидированной сети группы «Приват» (1 500 АЗС);
* нижнего ценового диапазона - БРСМ, Мotto, «Авантаж», Marshal и другие (2 800 станций).
При расчете были учтены типовые дисконты от стелы: 3,5 грн/л в премиальных сетях, 2 грн/л - у сетей среднего сегмента, 1 грн/л - у дискаунтеров и отсутствие скидок в сети «Привата». Также были вычтены затраты АЗС на логистику и эксплуатацию АЗС в размере 1,5 грн/л.
В результате по состоянию на 26 января розничная маржа исследуемых групп АЗС на бензине А-95 составила:
* верхнего ценового диапазона - 1,2 грн/л (здесь и далее все значения без НДС);
* среднего ценового диапазона - 0,8-1,1 грн/л;
* «Привата» - 0,3 грн/л;
* нижнего диапазона - минус 0,9-1,1 грн/л;
На дизтопливе соответственно: 2,8 грн/л, 2-2,7 грн/л, 1,6 грн/л и -0,5-+0,5 грн/л.
Несмотря на отрицательные показатели эффективности, сети дискаунтеров фактически проигнорировали возможность повышения цен после того, как крупнейшая сеть группы «Приват» повысила цены в начале февраля на 2 грн/л. «БРСМ-Нафта» выросла на 60 коп./л по бензину и на 25 коп./л по ДТ. Marshal оставил без изменений цены на бензин, прибавив к ДТ 50 коп./л. Сеть «Авантаж» сохранила цены на дизтопливо нетронутыми, бензин подорожал на 50 коп./л. Motto также произвела косметическую коррекцию: 50 коп./л на бензины и 30 коп./л на ДТ.
В Консалтинговой группе «А-95» отмечают, что продажа бензинов всех марок в сетях дискаунтеров является убыточной, а реализация дизтоплива идет с минимальной рентабельностью, а в сетях Marshal и «Авантаж» - с отрицательной маржей (см. график).
«Сети дискаунтеров остаются существенно ниже «Привата», что свидетельствует о том, что данный маркер уже не является для них важным», - говорят в «А-95».
В то же время первое за три месяца повышение цен «Приватом» наиболее существенно поддержали сети верхнего и среднего диапазона - они повысили цифри на ценнике на 1 грн/л. Тем самым эффективность реализации бензина А-95 у премиум-сегмента выросла на 40 коп./л, до 1,6 грн/л, а дизтоплива - на 60 коп./л, до 3,4 грн/л.
«Все наши расчеты справедливы лишь в случае реализации заводских нефтепродуктов и без учета схем по уходу от налогообложения. Но результаты проведенных исследований говорят о том, что применять их к украинскому топливному рынку очень преждевременно», - заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.
По его мнению, аномальная ситуация с продажей топлива в эконом-сегменте рынка лишний раз подтверждает наличие в этом секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ и активного использования схем по оптимизации налогообложения.
«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы он достигает 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год. Правительство должно срочно принять меры по нейтрализации мини-НПЗ», - отмечал ранее директор «А-95».
В «А-95» также обращают внимание на высокую динамику импорта растворителей с содержанием октаноповышающих компонентов по итогам 2020 года и в январе 2021 г.. Среди импортеров уже отмечены отдельные дискаунтеры, в частности компании из орбиты сети «БРСМ-Нафта».
По мнению экспертов, для борьбы с теневым рынком необходимо отменить мораторий на проверки бизнеса фискалами, который был введен на период карантина, а также ужесточить контроль за реализацией углеводородного сырья, присвоив ему статус подакцизного товара с нулевой ставкой.
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