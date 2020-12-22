Автогаз в рознице 22 декабря подешевел на 5-20 коп./л

Розничные сети 22 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

На 20 коп./л, до 12,79 грн/л, продукт подешевел на станциях столичной сети KLO. «Авантаж 7» и UPG снизили цены на 10 коп./л, до 11,68 грн/л и 12,25 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем снизила цены на 5-6 коп./л, до 11,83–11,86 грн./л. Самое большое снижение цен в этой сети зафиксировано в Волынской области, где группа снизила цены на 50 коп./л — до 11,60 грн/л, в некоторых других областях — на 10-20 коп./л.

На станциях Motto в Харьковской и Киевской областях автогаз подешевел на 20 и 10 коп./л, до 12,08 и 11,48 грн/л соответственно. «Параллель» снизила цены на 17 коп./л (до 12,99 грн/л).

Средняя стоимость СУГ по Украине 22 декабря составила 12,54 грн/л (–3 коп./л).