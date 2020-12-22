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Автогаз в рознице 22 декабря подешевел на 5-20 коп./л
12:53 22.12.2020 |
Розничные сети 22 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
На 20 коп./л, до 12,79 грн/л, продукт подешевел на станциях столичной сети KLO. «Авантаж 7» и UPG снизили цены на 10 коп./л, до 11,68 грн/л и 12,25 грн/л соответственно.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем снизила цены на 5-6 коп./л, до 11,83–11,86 грн./л. Самое большое снижение цен в этой сети зафиксировано в Волынской области, где группа снизила цены на 50 коп./л — до 11,60 грн/л, в некоторых других областях — на 10-20 коп./л.
На станциях Motto в Харьковской и Киевской областях автогаз подешевел на 20 и 10 коп./л, до 12,08 и 11,48 грн/л соответственно. «Параллель» снизила цены на 17 коп./л (до 12,99 грн/л).
Средняя стоимость СУГ по Украине 22 декабря составила 12,54 грн/л (–3 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 21 на 22 декабря грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,31
|
0,00
|
WOG
|
13,30
|
0,00
|
Авиас
|
11,86
|
-0,06
|
Укрнафта
|
11,83
|
-0,05
|
AMIC
|
12,50
|
0,00
|
Shell
|
12,84
|
0,00
|
SOCAR
|
13,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,55
|
0,00
|
Glusco
|
12,71
|
0,00
|
KLO
|
12,79
|
-0,20
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
12,25
|
-0,10
|
Параллель
|
12,99
|
-0,17
|
BVS
|
12,49
|
0,00
|
Chipo
|
12,24
|
0,00
|
Авантаж 7
|
11,68
|
-0,10
|
Marshal
|
11,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,43
|
0,00
|
Mango
|
11,89
|
0,00
|
Motto
|
12,33
|
-0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
12,54
|
-0,03
|
|
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