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Розничные операторы 22 декабря повысили цены на бензины и дизельное топливо
12:15 22.12.2020 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».
В частности, UPG подняла цены на все виды топлива на 30 коп./л: А-92 в этой сети подорожал с 23,60 до 23,90 грн/л, А-95 — с 24,60 до 24,90 грн/л, ДТ — с 22,60 до 22,90 грн/л. В столичной сети KLO на 20 коп./л подорожал только бензин марки А-95 (до 26,79 грн/л).
Сеть АЗК «Параллель» увеличила стоимость топлива на 50 коп./л: А-92 — до 26,82 грн/л, А-95 — до 27,82 грн/л, ДТ — до 26,82 грн/л. На 50 коп./л топливо подорожало также в сети «Овис».
На станциях Chipo бензины подорожали на 52 коп./л, ДТ — на 32 коп./л. Такие сети как AMIC, «Катрал» и SUN OIL подняли цены в переделах 10-15 коп./л (см. табл).
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 22 декабря составила 23,90 грн/л, А-95 подорожал до 24,94 грн/л, ДТ — до 24,28 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 3 коп./л.
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября по 18 декабря цены на бензин в Европе выросли на $111/т (33%), на ДТ — на $126/т (41%). Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/€. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 21 по 22 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
WOG
|
27,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,31
|
0,01
|
26,31
|
0,01
|
25,06
|
0,02
|
Shell
|
24,94
|
0,00
|
26,71
|
0,00
|
25,56
|
0,00
|
SOCAR
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
21,64
|
0,00
|
Glusco
|
24,05
|
0,00
|
26,05
|
0,00
|
25,05
|
0,00
|
KLO
|
25,69
|
0,00
|
26,79
|
0,20
|
25,39
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
23,90
|
0,30
|
24,90
|
0,30
|
22,90
|
0,30
|
Параллель
|
26,82
|
0,50
|
27,82
|
0,50
|
26,82
|
0,50
|
Катрал
|
23,09
|
0,10
|
24,07
|
0,10
|
20,77
|
0,00
|
Chipo
|
23,56
|
0,52
|
24,56
|
0,52
|
22,82
|
0,32
|
Овис
|
23,42
|
0,50
|
24,30
|
0,50
|
22,60
|
0,50
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,35
|
0,00
|
Marshal
|
21,40
|
0,00
|
22,40
|
0,00
|
20,20
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,02
|
0,12
|
23,02
|
0,12
|
22,00
|
0,00
|
Mango
|
22,19
|
0,00
|
23,19
|
0,00
|
21,59
|
0,00
|
Motto
|
22,05
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
21,58
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,90
|
0,03
|
24,94
|
0,03
|
24,28
|
0,03
|
|
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