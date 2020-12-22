Розничные операторы 22 декабря повысили цены на бензины и дизельное топливо

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы «А-95».

В частности, UPG подняла цены на все виды топлива на 30 коп./л: А-92 в этой сети подорожал с 23,60 до 23,90 грн/л, А-95 — с 24,60 до 24,90 грн/л, ДТ — с 22,60 до 22,90 грн/л. В столичной сети KLO на 20 коп./л подорожал только бензин марки А-95 (до 26,79 грн/л).

Сеть АЗК «Параллель» увеличила стоимость топлива на 50 коп./л: А-92 — до 26,82 грн/л, А-95 — до 27,82 грн/л, ДТ — до 26,82 грн/л. На 50 коп./л топливо подорожало также в сети «Овис».

На станциях Chipo бензины подорожали на 52 коп./л, ДТ — на 32 коп./л. Такие сети как AMIC, «Катрал» и SUN OIL подняли цены в переделах 10-15 коп./л (см. табл).

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 22 декабря составила 23,90 грн/л, А-95 подорожал до 24,94 грн/л, ДТ — до 24,28 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 3 коп./л.

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября по 18 декабря цены на бензин в Европе выросли на $111/т (33%), на ДТ — на $126/т (41%). Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/€. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.