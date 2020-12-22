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Нефть продолжает дешеветь 22 декабря на опасениях по коронавирусу
08:09 22.12.2020 |
Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, ситуация вокруг быстро распространяющейся мутации коронавируса из Великобритании сдерживают ожидания по восстановлению спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.47 EET цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,51%, до 50,65 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,65%, до 47,66 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,67%, до 47,79 доллара за баррель.
Днем ранее на нефтяном рынке наблюдалась заметная распродажа, падение нефтяных цен достигало примерно 5-6%, стоимость Brent опускалась ниже 50 долларов за баррель впервые с 15 декабря.
Падение последовало после новостей из Великобритании о том, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса. В королевстве подтвердили, что выявленный вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На этом фоне ряд стран ограничил транспортное сообщение в Великобританией. Опасения за восстановление экономики отразились на ожиданиях по спросу на нефть.
"Наступил сценарий "кошмара перед Рождеством", где сочетание "вируса-мутанта" усугубляется рисками по Brexit", - цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Эксперт добавил, что нефтяной рынок перекуплен и соотношение длинных позиций к коротким достигает четырех к одному, поэтому распродажа, по его мнению, была неизбежна. С начала ноября нефтяные цены подскочили примерно на треть, почти с 36 долларов за баррель, что было вызвано оптимизмом по вакцине от коронавируса.
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