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За выходные (18-21 декабря) ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива
14:03 21.12.2020 |
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».
В частности, все виды топлива на станциях WOG и ОККО подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,49 грн/л, А-95 — до 28,49 грн/л, ДТ — до 27,49 грн/л.
В Черновицкой области AMIC повысил цены на все виды топлива на 20 коп./л. При этом в Закарпатской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях на 20 коп./л подорожало только дизельное топливо. В среднем цены на бензины по сети выросли на 4 коп./л, на ДТ — на 11 коп./л.
На 10 коп./л, до 20,70 грн/л, подняла цену на дизельное топливо житомирская сеть «Фактор».
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 21 декабря составила 23,87 грн/л, А-95 подорожал до 24,91 грн/л, ДТ — до 24,25 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 11-12 коп./л.
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября по 18 декабря цены на бензин в Европе выросли на $111/т (33%), на ДТ — на $126/т (41%). Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/€. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 18 по 21 декабря 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,49
|
0,50
|
28,49
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
WOG
|
27,49
|
0,50
|
28,49
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,30
|
0,04
|
26,30
|
0,04
|
25,04
|
0,11
|
Shell
|
24,94
|
0,00
|
26,71
|
0,00
|
25,56
|
0,00
|
SOCAR
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,49
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
21,64
|
0,00
|
Glusco
|
24,05
|
0,00
|
26,05
|
0,00
|
25,05
|
0,00
|
KLO
|
25,69
|
0,00
|
26,59
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
Автотранс
|
24,98
|
0,00
|
25,98
|
0,00
|
24,48
|
0,00
|
UPG
|
23,60
|
0,00
|
24,60
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Параллель
|
26,32
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
26,32
|
0,00
|
BVS
|
24,09
|
0,00
|
25,14
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
Chipo
|
23,04
|
0,00
|
24,04
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
Фактор
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
20,70
|
0,10
|
Авантаж 7
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
21,35
|
0,00
|
Marshal
|
21,40
|
0,00
|
22,40
|
0,00
|
20,20
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,90
|
0,00
|
22,90
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
Mango
|
22,19
|
0,00
|
23,19
|
0,00
|
21,59
|
0,00
|
Motto
|
22,05
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
21,58
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
23,87
|
0,11
|
24,91
|
0,11
|
24,25
|
0,12
|
|
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