За выходные (18-21 декабря) ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В частности, все виды топлива на станциях WOG и ОККО подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,49 грн/л, А-95 — до 28,49 грн/л, ДТ — до 27,49 грн/л.

В Черновицкой области AMIC повысил цены на все виды топлива на 20 коп./л. При этом в Закарпатской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях на 20 коп./л подорожало только дизельное топливо. В среднем цены на бензины по сети выросли на 4 коп./л, на ДТ — на 11 коп./л.

На 10 коп./л, до 20,70 грн/л, подняла цену на дизельное топливо житомирская сеть «Фактор».

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 21 декабря составила 23,87 грн/л, А-95 подорожал до 24,91 грн/л, ДТ — до 24,25 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 11-12 коп./л.

Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина — рост цен в Европе. С начала ноября по 18 декабря цены на бензин в Европе выросли на $111/т (33%), на ДТ — на $126/т (41%). Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/€. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.